Новый подход машинного обучения прогнозирует реакцию отдельных клеток на лечение

Исследователи из ETH Zurich и Университетской клиники Цюриха разработали новый подход к машинному обучению, который может точно предсказать, как отдельные клетки будут реагировать на конкретное лечение. Это достижение дает надежду на более точные диагнозы и персонализированное лечение.

Понимание того, как отдельные клетки реагируют на лекарства, имеет решающее значение в борьбе с такими заболеваниями, как рак. Цель состоит в том, чтобы найти наиболее эффективную комбинацию и дозировку лекарств, которые могут целенаправленно воздействовать на опухолевые клетки и уничтожать их. Однако традиционные методы обеспечивают лишь средний ответ популяции клеток, и некоторые опухолевые клетки, устойчивые к лекарствам, могут остаться незамеченными. Это может привести к распространению рака.

Новый подход учитывает различные реакции, которые отдельные клетки могут иметь на лекарство в более крупной популяции. Такое детальное понимание клеточных вариаций необходимо для разработки более эффективных методов лечения рака. Вместо того, чтобы полагаться на среднюю реакцию группы клеток, новый метод может точно описать и предсказать, как каждая клетка будет реагировать на лекарство.

Исследователи называют молекулярные реакции, которые клетки испытывают на химические, физические или генетические воздействия, возмущениями. Изучая, как раковые клетки реагируют на лекарства, и выявляя характеристики клеток, формирующие устойчивость, исследователи могут разработать новые подходы к лечению, которые могут подавлять рост клеток или вызывать гибель патогенных клеток.

Новый метод машинного обучения под названием CellOT не только оценивает существующие данные о клетках, но и предсказывает, как отдельные клетки будут реагировать на возмущения, которые еще не были измерены в лаборатории. Это обеспечивает более целенаправленное и персонализированное лечение, поскольку можно делать прогнозы о влиянии возмущения на невидимые клетки.

Хотя всесторонние клинические испытания все еще необходимы, прежде чем этот подход можно будет использовать в больничных условиях, исследователи продемонстрировали способность метода давать очень точные прогнозы. Этот прорыв открывает путь к более точной и эффективной диагностике и лечению различных заболеваний.

Источник: Высшая техническая школа Цюриха.

Определения:

– CellOT: метод машинного обучения, который оценивает данные измерений клеток и прогнозирует, как отдельные клетки будут реагировать на возмущения.

– Возмущение: Молекулярные реакции, которыми клетки реагируют на химические, физические или генетические воздействия.

– Патогенный: Способен вызывать заболевание.

– Фенотипы: наблюдаемые характеристики или черты организма.

– Оптимальный транспорт: математическая теория, которая описывает и предсказывает постепенные изменения в состояниях клеток.