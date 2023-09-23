Будущее астрономии: машинное обучение и широкомасштабные исследования

Астрономия вступает в новую эру с появлением крупных широкомасштабных исследований и интеграцией машинного обучения. Хотя узкопольная астрономия «наведи и снимай» по-прежнему имеет важное значение, истинными источниками открытий в ближайшие десятилетия станут широкопольные исследования в сочетании с передовым искусственным интеллектом.

Недавно разработанная программа машинного обучения ASTRONOMALY добилась значительного прогресса в этой области. Сканируя почти четыре миллиона изображений галактик из Обзора наследия камеры темной энергии (DECaLS), ASTRONOMALY выявила 1635 аномалий, включая 18 ранее неизвестных источников с весьма необычной морфологией. Это подчеркивает потенциал совместных усилий людей и программного обеспечения, когда их комбинация может достичь лучших результатов в науке о наблюдениях, чем каждый из них мог бы по отдельности.

Основная проблема современной астрономии заключается в огромном объеме данных, получаемых обзорными телескопами. Например, ожидается, что будущая обсерватория Веры Рубин будет генерировать 20 терабайт данных каждую ночь, что в конечном итоге приведет к 32 триллионам наблюдений 20 миллиардов галактик за десятилетие. Такие массивные наборы данных находятся за пределами возможностей человека тщательно проанализировать и осмыслить. Именно здесь в игру вступает искусственный интеллект, позволяющий эффективно обрабатывать и анализировать данные.

Предыдущие программы обнаружения аномалий были ограничены из-за того, что они полагались на конкретные явления, что приводило к обнаружению похожих аномалий, а не совершенно новых. АСТРОНОМАЛИЯ, с другой стороны, работает без надзора, что позволяет ей выявлять новые выбросы. Он потенциально может раскрыть явления, которые волнуют астрономов, такие как гравитационные линзы, слияния галактик и необычные модели красного смещения. Однако АСТРОНОМАЛИЯ работает лучше всего в сочетании с формой активного обучения, включающей обратную связь с людьми для повышения точности.

В недавнем исследовании астрономы протестировали ASTRONOMALY на большем наборе данных, чем когда-либо прежде, и обнаружили, что он может эффективно работать в больших масштабах. Введя в программу огромное количество данных DECaLS, они смогли выявить уникальные аномалии, используя неконтролируемый метод, дополненный активным обучением. Наиболее интригующие аномалии включали кольцевые галактики с необычными цветами и морфологией, потенциально сильно линзированные системы, известные взаимодействующие группы и случайные расположения.

Что делает АСТРОНОМАЛИЧНОСТЬ особенно ценной, так это ее способность обнаруживать редкие объекты, которые в противном случае остались бы незамеченными. Например, один необычный объект излучает радиоизлучение, которое можно объяснить наличием квазара. Кроме того, у нее есть кольцевая особенность, которая может быть галактикой с красными кольцами или гравитационной линзой. В другом случае была обнаружена звездообразная галактика в форме кольца с приливным хвостом или сталкивающаяся галактика-компаньон. Эти захватывающие результаты демонстрируют потенциал алгоритмов активного обучения, которые могут привести к революционным открытиям в ближайшем будущем.

Хотя машинное обучение и широкомасштабные исследования открывают перед астрономами многочисленные возможности, существуют определенные проблемы, которые необходимо решить. Одной из таких проблем является передача огромных объемов данных с хост-сервера на локальные компьютеры, что может занять недели. Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи предполагают, что более практичным решением было бы предоставление вычислительных мощностей самим обсерваториям.

В заключение отметим, что облик астрономии меняется с появлением широкомасштабных исследований и машинного обучения. АСТРОНОМАЛИЯ, сочетающая обучение без присмотра и активную обратную связь, доказала свою ценность, обнаружив уникальные аномалии. Будущее обещает большие возможности для новых захватывающих открытий в области астрономии.

источники:

– Верлон Эцебет, Мишель Лохнер, Майк Уолмсли, Маргарита Греспан. «Астрономия в масштабе: поиск аномалий среди 4 миллионов галактик». Препринт ArXiv.