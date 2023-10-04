Исследователи подтвердили вращение сверхмассивной черной дыры галактики M87

Исследователи подтвердили вращение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, наблюдая за колебанием ее джета. Это открытие обеспечивает прямое доказательство того, что черная дыра вращается, и знаменует собой значительный прогресс в исследованиях черных дыр.

Сверхмассивные черные дыры, которые в миллиарды раз тяжелее Солнца, трудно изучать из-за их огромной гравитации. Однако исследователи уже давно предполагают, что одно из свойств, которое потенциально можно наблюдать, — это вращение черной дыры. До сих пор прямых наблюдений вращения черной дыры не проводилось.

Чтобы найти доказательства вращения черной дыры, международная группа исследователей проанализировала данные наблюдений за галактикой M87 за два десятилетия. Эта галактика, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет от нас, содержит сверхмассивную черную дыру, которая в 6.5 миллиардов раз массивнее Солнца.

Изучая струю, вырывающуюся из-под черной дыры со скоростью, близкой к скорости света, исследователи смогли наблюдать колебание или прецессию в ее направлении. Эта прецессия вызвана гравитационным взаимодействием между спином черной дыры и аккреционным диском, который подает вещество в черную дыру.

Команда проанализировала данные более чем 20 радиотелескопов по всему миру и обнаружила, что направление струи меняется примерно на 10 градусов с периодом прецессии 11 лет, что соответствует теоретическому моделированию.

Это революционное открытие предоставляет прямое доказательство того, что черная дыра в M87 действительно вращается. Исследователи в восторге от этого важного открытия, которое стало возможным благодаря годам совместных наблюдений и тщательного анализа.

Дальнейшие исследования вращения черных дыр продолжат углублять наше понимание этих загадочных космических объектов.

источник:

– «Прецессирующее реактивное сопло, соединяющееся с вращающейся черной дырой в M87», Юйжу Цуй и др. (2023)