Астрономы раскрыли тайну совмещения новых звезд с галактическим джетом в M87

Астрономы сделали интригующее открытие в соседней сверхмассивной галактике M87. Эта галактика известна своей массивной струей плазмы, выбрасывающейся из ее ядра в космос, а также возникновением звездных взрывов, называемых новыми. Новые — это взрывы, вызванные белыми карликами, которые крадут материал у своих звезд-компаньонов в двойных системах. Обычно новые разбросаны по галактике случайным образом. Однако в M87 астрономы обнаружили, что новые звезды необычно выровнены вдоль джета.

Используя данные двух обзоров, проведенных космическим телескопом «Хаббл», астрономы идентифицировали 135 новых звезд внутри M87, причем значительное их количество оказалось на пути джета. Вероятность того, что такое совпадение произойдет случайно, оценивается всего в 0.3%. Остается неясным, является ли такое расположение уникальным для M87 или это обычное явление в галактиках с джетами.

Новые звезды возникают, когда белый карлик в двойной системе аккумулирует материал от своей звезды-компаньона, вызывая термоядерный взрыв. С другой стороны, галактический джет M87 приводится в движение сверхмассивной черной дырой в центре галактики. Когда материал падает в черную дыру, вокруг него формируется аккреционный диск, а мощные магнитные поля выбрасывают интенсивное излучение, создавая струю.

Существует несколько теорий о том, как струя может вызвать появление новых звезд, но ни одна из них не была окончательно доказана. Одна из идей предполагает, что излучение джета нагревает звезды-доноры, увеличивая передачу массы их партнерам-белым карликам и приводя к более частому образованию новых. Однако математические расчеты показывают, что это объяснение слишком слабое, чтобы объяснить наблюдаемое выравнивание. Другая возможность заключается в том, что струя запускает звездообразование, что приведет к появлению большего количества двойных систем и, следовательно, большего количества новых. Но отсутствие аналогичного увеличения площади контрджета в галактике бросает вызов этой теории.

В настоящее время астрономы исследуют другие возможности. Одна из теорий предполагает, что ударные волны струи могут объединить газ и пыль, образуя облака межзвездной среды, которые могут вызвать появление новых звезд, когда они достигнут двойных звездных систем. Кроме того, ударные волны могут нагревать звезды, что приводит к увеличению скорости массопереноса. Однако эти идеи требуют дальнейшего исследования.

Расположение новых звезд вдоль струи M87 остается необъяснимым и представляет собой захватывающую загадку, которую предстоит разгадать астрономам. Как заявляют авторы исследования, повышенная скорость появления новых звезд вдоль струи в M87 твердо установлена, но до сих пор не имеет однозначного объяснения.

источник:

Лессинг А.М., Шара М.М., Хаунселл Р., Мандель С., Федер Н. и Спаркс В. (2020 октября 26 г.). 9-месячный обзор M87 космическим телескопом Хаббл в ближнем ультрафиолетовом диапазоне. II. Сильно повышенная скорость появления новых звезд вблизи струи M87. Препринт ArXiv.