Космический корабль Lunar Trailblazer готов к запуску во Флориде

Космический корабль Lunar Trailblazer находится на завершающей стадии подготовки к предстоящей миссии по исследованию Луны. Космический корабль, разработанный НАСА и Лабораторией реактивного движения (JPL), будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде. Целью этой миссии является сбор важных данных о молекулах воды на поверхности Луны.

Одна из основных целей миссии Lunar Trailblazer — составить карту распределения и обилия водяного льда на поверхности Луны. Вода является ценным ресурсом, и понимание ее присутствия на Луне может иметь серьезные последствия для будущих исследований человечества. Космический корабль будет оснащен новейшим прибором под названием «Картограф летучих веществ и минералов Луны высокого разрешения» (HVM3), который был специально разработан для этой миссии. HVM3 будет использовать спектрометр для идентификации молекул воды и составления карты их местоположения на Луне.

Помимо изучения воды, Lunar Trailblazer также будет исследовать другие летучие соединения, такие как водород и гидроксил, которые могут присутствовать на Луне. Эти летучие соединения могут дать представление о геологической истории Луны и потенциале поддержки будущих миссий человека. Понимание изменчивого химического состава Луны имеет решающее значение для планирования и выполнения будущих миссий, поскольку оно может повлиять на использование ресурсов и установление устойчивого присутствия человека.

Космический корабль Lunar Trailblazer будет запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Достигнув орбиты Луны, космический корабль выполнит ряд маневров по снижению орбиты и выходу на заданную рабочую орбиту. Выйдя на свою последнюю орбиту, он начнет свою кампанию наблюдения, картируя поверхность Луны и собирая данные о летучих веществах.

Эта миссия представляет собой важный шаг на пути к более глубокому пониманию ресурсов Луны и ее потенциала для будущих миссий человека. Составляя карту распределения воды и других летучих веществ, космический корабль Lunar Trailblazer предоставит ценные данные для ученых и инженеров, планирующих следующее поколение миссий по исследованию Луны.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА

- Руководство для инсайдеров Космического центра Кеннеди