Будущее миссии «Чандраян-3» под вопросом, поскольку коммуникационные усилия терпят неудачу

Миссия «Чандраян-3» столкнулась с серьезной неудачей, поскольку надежды на возрождение посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьян» быстро угасают. Хотя миссия успешно достигла своих первоначальных целей, включая высадку на Луну, цель проведения дальнейших экспериментов на лунном грунте с помощью этих космических кораблей кажется маловероятной.

В начале сентября посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» были переведены в спящий режим незадолго до лунной ночи, в результате чего они перешли в спящий режим. Несмотря на усилия по восстановлению связи, никаких сигналов получено не было, а недавняя лунная ночь сделала шансы на возрождение еще меньше.

Лунная ночь, которая длится примерно 14 земных дней, приносит на поверхность Луны сильный холод и полную темноту, что делает ее слишком суровой для работы космических кораблей. Когда температура упала примерно до -200 градусов по Цельсию, защита электрических компонентов стала иметь решающее значение, отсюда и спящий режим.

Из-за своей зависимости от солнечного света посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» сталкиваются с серьезными проблемами в лунную ночь. С каждым днем ​​надежда на их выживание уменьшается. Ранее ISRO выражала оптимизм по поводу способности космических кораблей выдержать такие условия, но по мере приближения следующей лунной ночи эти надежды тают.

Несмотря на неопределенное будущее, миссия «Чандраян-3» предоставила ценные данные о поверхности Луны. Такие полезные нагрузки, как APXS и LIBS, собрали значительный объем данных и подтвердили наличие серы, что улучшило наше понимание Луны.

Усилия по установлению контакта с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян» будут продолжены, поскольку ISRO не оставляет надежды на возобновление миссии. Однако проблемы, связанные с лунной ночью и отсутствием сигналов связи, делают будущее Чандраяана-3 неопределенным.

источники:

– Исходная статья: Первоисточник неизвестен.

– Определения:

– Чандраян-3: индийская миссия по исследованию Луны.

– ISRO: Индийская организация космических исследований.

- Посадочный модуль «Викрам»: компонент посадочного модуля миссии «Чандраян-3».

- Pragyan Rover: компонент марсохода миссии Chandrayaan-3.

– Лунная ночь: период темноты и сильного холода на поверхности Луны.

– Полезная нагрузка: инструменты и оборудование, находящиеся на космическом корабле.

– APXS (рентгеновский спектрометр альфа-частиц): научный прибор, используемый для анализа элементного состава горных пород и почвы.

– LIBS (спектроскопия лазерного разрушения): метод, использующий лазер для анализа элементного состава материалов.