Будущее освоения космоса: лунные миссии и глобальные инвестиции

Euroconsult опубликовала свой последний отчет «Перспективы освоения космоса», в котором подчеркивается важность исследования Луны как катализатора бурно развивающегося сектора космических исследований. Отчет о рынке показывает, что глобальные государственные инвестиции в освоение космоса достигли впечатляющих 26 миллиардов долларов в 2023 году с потенциалом роста почти до 33 миллиардов долларов к 2032 году. Такая экспоненциальная траектория роста подчеркивает ключевую роль, которую исследование Луны играет в формировании будущего человечества. исследование космического пространства.

В отчете прогнозируется, что расширение рынка будет продолжать стимулировать глобальные инвестиции, при этом ожидается впечатляющий среднегодовой темп роста (CAGR) в 5% за 10 лет в области исследования Луны. По прогнозам, в течение следующего десятилетия финансирование лунных миссий к 17 году достигнет почти 2032 миллиардов долларов. Эти инвестиции будут в первую очередь поддерживать предстоящие полеты человека в космос, требующие значительных инвестиций в транспортную и орбитальную инфраструктуру. Кроме того, инвестиции в роботизированные лунные миссии откроют путь к устойчивому присутствию человека на Луне.

Еще одним важным направлением инвестиций в освоение космоса являются полеты человека на низкую околоземную орбиту (НОО). Хотя в последние годы после завершения крупных государственных и государственно-частных программ произошел спад финансирования, на горизонте маячит новый инвестиционный цикл. Ожидается, что к 2030 году инвестиции в НОО достигнут пика в 7 миллиардов долларов США, что обеспечит поддержку последних лет эксплуатации и вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС). Эти инвестиции также будут способствовать плавному переходу операций на НОО после МКС в частный сектор.

Наталья Ларреа, директор Euroconsult USA, подчеркивает, что будущее освоения космоса характеризуется сотрудничеством и конкуренцией. Установление устойчивого присутствия на Луне является глобальной целью при одновременном поддержании постоянного присутствия человека на НОО. Эти амбициозные миссии и инвестиции призваны сформировать будущее освоения космоса, расширяя границы человеческих знаний и исследований.

Источники: отчет Euroconsult «Перспективы освоения космоса».