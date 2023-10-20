Любители астрономии ожидают частичного лунного затмения в октябре 2023 года

Любители неба по всему миру с нетерпением ждут предстоящего частичного лунного затмения, запланированного на 28 октября 2023 года. После полутеневого лунного затмения, произошедшего в начале года, это небесное событие обещает увлечь и поразить наблюдателей. Лунные затмения очаровывали людей на протяжении веков и продолжают иметь духовное значение в различных культурах.

Астрономы и ученые также внимательно наблюдают за лунными затмениями, чтобы получить представление о системе Земля-Луна и понять взаимодействие между лунной поверхностью и атмосферой Земли. Эти события представляют собой уникальное и потрясающее небесное зрелище, которого с нетерпением ждут наблюдатели за звездами и энтузиасты астрономии.

Лунное затмение в октябре 2023 года начнется в 11:31 в Нью-Дели и завершится в 3:36 утра 29 октября. В это время произойдет частичное лунное затмение, когда Луна пройдет сквозь тень Земли. Затмение будет видно из разных регионов, включая Азию, Россию, Африку, Америку, Европу, Антарктиду и Океанию.

В Нью-Дели наблюдатели смогут стать свидетелями затмения на юго-западном небе. В максимуме Луна будет располагаться на высоте 62° над горизонтом. В Индии максимальное затмение, как ожидается, произойдет в 1:45 ночи, при этом примерно 12% лунной поверхности будет погружено в тень.

Чтобы ощутить волшебство частичного лунного затмения, любителям астрономии просто нужно выйти на улицу и посмотреть на небо. Они смогут наблюдать постепенные изменения внешнего вида и оттенка Луны на протяжении всего затмения.

Частное лунное затмение в октябре 2023 года обещает стать поистине захватывающим событием, предоставляющим уникальную возможность полюбоваться чудесами нашей Вселенной. Независимо от того, являетесь ли вы опытным наблюдателем или просто любителем неба, не упустите шанс стать свидетелем этого завораживающего небесного зрелища.

источники:

– «Лунное затмение, октябрь 2023 г.: дата и время»

– «Лунное затмение октябрь 2023: где и как наблюдать»