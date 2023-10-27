Новое название: Чего ожидать от предстоящего частичного лунного затмения в октябре 2023 года

Любители небесных явлений со всего мира могут ожидать в этом месяце феерического зрелища по мере приближения второго октябрьского затмения. В пятницу, 28 октября, частное лунное затмение будет видно наблюдателям в различных частях мира.

Во время лунного затмения Земля располагается между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на лунную поверхность. Хотя лунные затмения обычно происходят во время полнолуния, они не происходят во время каждого полнолуния.

По мнению экспертов Space.com, последнее лунное затмение 2023 года начнется в 2:01 по восточному времени (1801:28 по Гринвичу) XNUMX октября. Это небесное явление можно будет наблюдать со всех уголков Индии, особенно около полуночи.

Ожидается, что продолжительность затмения составит примерно один час и 19 минут. Однако частное лунное затмение не будет ограничиваться конкретным регионом. Части Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной Америки, Южной Америки, Тихого океана, Атлантики, Индийского океана, Арктики и даже Антарктиды смогут стать свидетелями разных стадий затмения.

Это уникальное событие обещает увлечь и вызвать трепет наблюдателей по всему миру, предоставив общий опыт энтузиастам небесных явлений во всем мире.

Находитесь ли вы в Европе, Азии, Австралии или в любой другой части мира, вы можете с нетерпением ожидать увидеть Луну крупным планом во время частичного лунного затмения.

FAQ

Вопрос: Когда произойдет частное лунное затмение?

Ответ: Частное лунное затмение запланировано на пятницу, 28 октября 2023 года.

Вопрос: В какое время начнется затмение?

Ответ: Затмение начнется в 2:01 по восточному времени (1801:XNUMX по Гринвичу).

Вопрос: Где можно увидеть затмение?

Ответ: Затмение будет видно из разных частей мира, включая Европу, Азию, Австралию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Тихий океан, Атлантику, Индийский океан, Арктику и Антарктиду.

Вопрос: Как долго продлится затмение?

Ответ: Ожидается, что частное лунное затмение продлится примерно один час и 19 минут.