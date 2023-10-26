Новое название: Исследование тайн лунного затмения в 2023 году.

Лунные затмения всегда очаровывали людей всех возрастов, вызывая чувство удивления и трепета. В 2023 году произойдет небесное событие, известное как Чандра Грахан или Лунное затмение, которое привлечет внимание любителей астрономии во всем мире. Во время лунного затмения Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на поверхность Луны. Это явление может иметь место только во время полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются по прямой линии.

Чандра Грахан 2023: лунное затмение, дата и время

Частное лунное затмение начнется в субботу, 28 октября, и продолжится до раннего утра воскресенья, 29 октября. Поскольку 28 октября Луна попадет в тень полутени Земли, позже она войдет в более темную область, известную как тень.

Время Чандры Грахана в 2023 году: увидят ли лунное затмение в Индии?

Да, это лунное затмение будет видно в Индии и на всем азиатском континенте. По данным американского космического агентства НАСА, Индия предлагает превосходные возможности для наблюдения за этим небесным явлением.

Чандра Грахан 2023: Где еще можно будет увидеть лунное затмение?

Помимо Индии, лунное затмение также будет видно во всем восточном полушарии, включая районы Африки, Европы, Азии и Австралии. Однако у наблюдателей в Соединенных Штатах Америки не будет возможности стать свидетелями этого зрелища. В некоторых регионах Бразилии в Южной Америке затмение может произойти во время восхода луны.

Лунное затмение 2023: Чандра Грахан 2023, время Сутак Каал

Период сутак, который продлится примерно 9 часов, начнется в 04:06 в субботу, 28 октября, и завершится в 02:22 в воскресенье, 29 октября.

Чандра Грахан 2023, лунное затмение: Шарад Пурнима титхи, дата и время

Пурнима титхи, символизирующий полнолуние, начнется в 04:15 в субботу, 28 октября, и закончится в 01:52 в воскресенье, 29 октября.

Что такое лунное затмение?

Лунные затмения — обычное небесное явление, которое можно наблюдать из разных уголков Земли. Они состоят из двух основных фаз: полутеневого и теневого затмения. Полутеневое затмение — это начальный этап, когда Луна входит в полутеневую тень Земли, вызывая легкий эффект затемнения. Теневое затмение — более драматичная фаза, во время которой Луна входит в теневую тень Земли. По мере продвижения глубже в тень Луна может темнеть и приобретать оттенки красного, оранжевого или коричневого — явление, которое часто называют «кровавой луной». Эта поразительная окраска является результатом рассеяния солнечного света через атмосферу Земли, позволяя только более длинным волнам света достигать и освещать Луну.

Лунное затмение 2023 года: безопасно ли видеть Чандру Грахан?

В отличие от солнечных затмений, требующих специальной защиты глаз, лунные затмения безопасно наблюдать невооруженным глазом. Бинокль или телескоп могут улучшить впечатления, обеспечивая более близкий обзор. Стоит отметить, что внешний вид и продолжительность лунного затмения могут варьироваться от одного события к другому, в зависимости от положения Луны на ее орбите и ориентации Земли.