Лунная миссия Чандраяана-3 завершается, надежды на возрождение тают

Индийская миссия «Чандраян-3», приземлившаяся на южном полюсе Луны, вероятно, потеряла связь из-за экстремальных температур лунной ночи. Сравнение с китайской миссией «Чанъэ-4» дает проблеск надежды на возобновление деятельности, но шансы на возрождение уменьшаются.

«Чандраян-3» успешно стал первым космическим кораблем, совершившим посадку в районе южного полюса Луны, критической области, содержащей огромное количество замерзшей воды. Этот ценный ресурс важен для будущих миссий и потенциальных лунных баз. Миссия также добилась успешной посадки марсохода и посадочного модуля после того, как предыдущая миссия «Чандраян-2» потерпела крушение.

Попытки связаться с посадочным модулем и марсоходом начались с началом лунного дня, но ответа пока не последовало. Оба космических корабля могут оказаться в ловушке примерно в 600 км от южного полюса Луны.

Конструкция «Чандраян-3» давала надежду, что космический корабль оживет с появлением солнечного света. Однако экстремальные температуры лунной ночи, которые могут достигать -250°C (-418°F), создают проблемы для спускаемого аппарата и марсохода. Небольшая батарея марсохода была полностью заряжена, и оба аппарата были заранее запрограммированы на повторную активацию, когда будет доступно достаточное количество солнечной энергии.

Однако председатель ISRO AS Киран Кумар выразил сомнения в жизнеспособности миссии, поскольку многие компоненты, возможно, не выдержали суровых лунных температур. Передатчик посадочного модуля имеет решающее значение для успеха, поскольку ему необходимо установить связь с ISRO. Даже если другие системы все еще функционируют, отсутствие работающего передатчика сделает их ненужными.

Хотя существует слабая надежда, основанная на китайской миссии «Чанъэ-4», шансы на возрождение «Чандраян-3» быстро уменьшаются. Если миссия действительно завершена, она по-прежнему знаменует собой значительный успех для ISRO, поскольку она приземлилась в районе южного полюса Луны.

Источник: Вселенная сегодня