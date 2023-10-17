Лунная пыль может быть использована для строительства дорог и посадочных площадок на Луне

Ученые провели эксперименты на Земле, чтобы изучить потенциальное использование лунной пыли для строительства дорог и посадочных площадок на Луне. Лунная пыль в основном состоит из мелкого порошкообразного вулканического камня, и, несмотря на белый вид Луны, ее почва на самом деле темно-серая. Отсутствие процессов эрозии на Луне приводит к появлению частиц с острыми краями в лунной пыли, что представляет опасность для освоения космоса.

Кроме того, лунная пыль несет электрический заряд, что делает ее клейкой и клейкой. Эта липкость может привести к повреждению лунных кораблей, скафандров и даже к потенциальным проблемам со здоровьем при вдыхании. Для смягчения ущерба, причиняемого лунной пылью, была предложена идея строительства дорог на поверхности Луны с использованием имеющихся ресурсов.

В недавнем исследовании ученые экспериментировали с заменителем лунного грунта под названием EAC-1A, чтобы выяснить, может ли концентрированный солнечный свет расплавить лунную пыль в твердые каменные плиты. Они имитировали концентрированный солнечный свет, используя лазерные лучи различной силы и размера, успешно производя треугольные плитки с полым центром. Эти плитки можно соединить между собой, чтобы создать твердые поверхности для строительства дорог и посадочных площадок на Луне.

Предыдущие исследования предлагали использовать интенсивный солнечный свет или лазерные лучи для плавления лунного грунта, но это исследование продемонстрировало создание более крупных блоков и использование мощных лазерных лучей. Чтобы создать такой мощный луч на Луне, потребуется линза диаметром примерно 5.7 фута.

Будущие эксперименты позволят оценить устойчивость этих плиток к тяге ракеты и определить их пригодность для использования в качестве посадочных площадок. Исследователи также могут провести испытания в смоделированных лунных условиях, в том числе без атмосферы и с пониженной гравитацией, чтобы проверить осуществимость этой технологии перед ее внедрением на Луне.

В заключение, использование лунной пыли для строительства дорог и посадочных площадок на Луне потенциально может снизить затраты и сделать исследование космоса более устойчивым. Успешное создание плит из твердой породы с использованием концентрированного солнечного света в этом исследовании представляет собой многообещающее решение для строительства Луны.

источники:

– Космос.com