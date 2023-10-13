Потенциал серы в исследовании Луны и использовании ресурсов

Индийская миссия «Чандраян-3» сделала важные открытия после мягкой посадки на Луну. Среди этих открытий — присутствие серы, что заставило ученых задуматься о ее потенциальном применении в исследовании Луны и заселении ее.

Раньше считалось, что на Луне мало серы. Однако недавнее открытие месторождений серы ставит под сомнение это предположение. Темные области на лунной поверхности, состоящие из вулканической породы, содержат более высокие концентрации серы по сравнению с белым «горным» материалом.

Вулканическая активность приводит к плавлению богатых серой пород под поверхностью Луны, а магма позже остывает, образуя темные области. Во время этого процесса некоторое количество серы попадает в тонкую атмосферу Луны и в конечном итоге попадает к лунным полюсам.

Невероятно низкие температуры на лунных полюсах, опускающиеся до -230°C из-за отсутствия постоянного прямого солнечного света, приводят к затвердеванию серы на поверхности. Приборы «Чандраян-3» обнаружили серу вблизи места приземления, что позволяет предположить, что уровень серы в этом районе может быть выше, чем в вулканической породе вблизи лунного экватора.

Ученые также предполагают, что концентрации серы могли способствовать древние извержения вулканов в этом регионе. Метеориты, несущие серу, возможно, перенесли значительные количества этого элемента во время прошлых столкновений с Луной.

Открытие серы открывает большие перспективы для различных лунных применений. Его можно использовать для создания безводного бетона для строительства лунных баз и производства солнечных элементов на основе серы, батарей и удобрений для потенциальных сельскохозяйственных операций. Такое использование местных ресурсов облегчит проблемы и расходы, связанные с транспортировкой материалов с Земли на Луну.

Наличие серы также может позволить перенаправить ограниченные водные ресурсы, транспортируемые на Луну, для важнейших целей, таких как производство питьевой воды, пригодного для дыхания кислорода и ракетного топлива.

Данные, собранные Chandrayaan-3, бесценны и будут способствовать будущим лунным миссиям. Инновационные открытия, сделанные в ходе миссии, принесут пользу обществу, когда оно в конечном итоге приступит к исследованию Луны, и Индийская организация космических исследований (ISRO) заслуживает похвалы за выдающиеся открытия.

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