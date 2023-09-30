Как кислород почти уничтожил жизнь на Земле

В этой статье исследуется увлекательная тема происхождения жизни на Земле и то, как кислород, необходимый для жизни сегодня, почти уничтожил все живое миллиарды лет назад. Профессор Люк О'Нил подчеркивает, что понимание происхождения жизни является «самым большим вопросом из всех», и ученые посвятили немало времени поиску научных объяснений.

На основании датировки горных пород считается, что Земля образовалась около 4.5 миллиардов лет назад. Летопись окаменелостей свидетельствует о существовании ранних форм жизни. Однако формирование первых клеток заняло еще миллиард лет. Первоначальной клеткой была бактерия, от нее произошли все бактерии, включая человека.

Эволюция сыграла решающую роль в развитии жизни на Земле. Одна клетка эволюционировала, чтобы использовать энергию солнечного света, важнейшего фактора для возникновения жизни. Однако этот процесс генерации энергии с участием солнечного света и химикатов производил кислород, который представлял угрозу для жизни. Кислород обладает способностью окислять и разрушать организмы.

Интересно, что две клетки нашли способ адаптироваться к этому токсичному химическому веществу. Один тип клеток мог бы работать с кислородом как батарея, контролируя его действие. Другой тип клеток, неспособный переносить кислород, извлек выгоду из этих симбиотических отношений. Клетка, которая могла поглощать кислород, снабжала энергию другой клеткой, а последняя получала питательные вещества.

Этот процесс, известный как эндосимбиоз, привел к появлению животных клеток, способных использовать кислород. Доступность этого источника энергии способствовала эволюции сложных форм жизни, что привело к огромному разнообразию организмов.

В заключение отметим, что путь жизни на Земле определялся различными факторами, включая роль кислорода. Хотя сегодня кислород жизненно важен для жизни, миллиарды лет назад он почти уничтожил все живое. Понимание происхождения жизни и последовавших за этим эволюционных процессов является постоянной задачей ученых.

Определения:

– Эндосимбиоз: симбиотические отношения, при которых один организм живет внутри другого.

– Летопись окаменелостей: коллекция останков и следов древней жизни, обнаруженных в слоях осадочных пород.

Источник: «Покажи мне науку» (URL-адрес не доступен).