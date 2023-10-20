Космическая эра оставляет свой след в атмосфере Земли

Недавнее исследование, опубликованное в Трудах Национальной академии наук, показывает, что космическая эра оказывает влияние на атмосферу Земли. Исследователи обнаружили значительное количество металлов в аэрозолях в атмосфере, вероятно, из-за растущего числа запусков и возвращений космических кораблей и спутников. Присутствие металла меняет химический состав атмосферы, потенциально влияя на озоновый слой и климат.

Исследовательская группа под руководством Дэна Мерфи из Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружила более 20 элементов в соотношениях, соответствующих тем, которые используются в сплавах космических кораблей. Они заметили, что масса некоторых металлов, таких как литий, алюминий, медь и свинец, после входа космического корабля намного превышала концентрации этих металлов, обнаруженных в естественной космической пыли. Поразительно, но почти 10% крупных частиц серной кислоты, которые помогают защитить и буферизовать озоновый слой, содержат алюминий и другие металлы космического корабля.

По оценкам ученых, к 2030 году на орбиту могут выйти еще до 50,000 XNUMX спутников. Это означает, что в ближайшие несколько десятилетий до половины стратосферных частиц серной кислоты могут содержать металлы, образовавшиеся в результате возвращения в атмосферу. Последствия этого для атмосферы, озонового слоя и жизни на Земле до сих пор неизвестны.

Изучение стратосферы является сложной задачей, поскольку это регион, где не живут люди. Только самые высокие рейсы заходят в этот регион на короткий период времени. Однако в рамках воздушно-научной программы НАСА ученые используют исследовательские самолеты для сбора образцов стратосферы. Инструменты прикрепляются к носовому обтекателю, чтобы гарантировать, что отобранный воздух является свежим и нетронутым.

Стратосфера — стабильный и, казалось бы, спокойный слой атмосферы. Это также дом озонового слоя, важнейшего компонента защиты жизни на Земле от вредного ультрафиолетового излучения. За последние несколько десятилетий озоновый слой находился под угрозой, но были предприняты скоординированные глобальные усилия по его восстановлению и пополнению.

Растущее число космических запусков и возвращений ответственно за попадание большего количества металлов в стратосферу. Когда запускаются ракеты и развертываются спутники, они оставляют после себя след из металлических частиц, которые потенциально могут воздействовать на атмосферу способами, которые ученые все еще пытаются понять.

В заключение исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований для определения точных последствий космической эры для атмосферы Земли. Результаты показывают, что растущее присутствие металлов с космических кораблей и спутников может иметь последствия для климата, озонового слоя и общей обитаемости нашей планеты.

источники:

– Название: Космическая эра оставляет свой след в атмосфере Земли

– Источник: Труды Национальной академии наук.