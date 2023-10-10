Повторное открытие Зеландии: составление карты древнего затонувшего континента

Геологи недавно представили революционную карту Зеландии, затерянного континента, лежащего под поверхностью океана. Зеландия, также известная как Те Риу-а-Мауи на языке маори, была официально признана континентом в 2017 году. Этот затопленный массив суши отделился от Австралии примерно 80 миллионов лет назад и занимает площадь около 1,900,000 XNUMX XNUMX квадратных миль, расположенный между Новой Зеландия и французские острова Новой Каледонии.

Впервые ученые представили подробную информацию о составе горных пород Зеландии, вулканической активности и особенностях осадочных пород, несмотря на то, что исследователям видны только 5 процентов континента. Картирование стало возможным благодаря изучению образцов горных пород, собранных с морского дна вблизи Новой Каледонии. Результаты были недавно опубликованы в журнале Tectonics.

Исследователи полагают, что Зеландия отделилась от суперконтинента Гондвана, древней суши, которая включала в себя современную Южную Америку, Африку, Аравию, Мадагаскар, Индию, Австралию и Антарктиду. Считается, что на процесс разделения Зеландии повлияла вулканическая активность: расплавленная магма вытекала из трещин и трещин по мере того, как континент растягивался и истончался.

Недавно созданная карта Зеландии имеет важное значение. Он потенциально может дать ценную информацию о природных ресурсах, дикой природе и стихийных бедствиях Новой Зеландии. До того, как Зеландия погрузилась под океан, она была домом для множества вымерших существ. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости возрастом 3 миллиона лет, которые, как полагают, принадлежат древним видам птиц, которые, возможно, сыграли роль в эволюции современных пингвинов.

Еще одним удивительным существом, которое потенциально бродило по Зеландии, было млекопитающее Сент-Батанс. Этот поздно выживший «архаичный» вид млекопитающих вызвал значительный интерес среди исследователей и служит свидетельством уникального биоразнообразия, которое когда-то процветало в Зеландии.

Картирование Зеландии знаменует собой важную веху в нашем понимании геологической истории Земли. Разгадывая тайны этого затонувшего континента, ученые надеются получить дальнейшее представление о прошлом нашей планеты и удивительных существах, населявших ее.

источники:

- Мортимер и др. (2023) Тектоника: [ссылка на журнал]

– Живая наука: [ссылка на источник]

– Business Insider: [ссылка на источник]

– Irish Sun: [ссылка на источник]