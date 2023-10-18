Нобелевская премия, учрежденная Альфредом Нобелем, — это престижная награда, присуждаемая людям, внесшим значительный вклад в различные области на благо человечества. Альфред Нобель, родившийся в семье инженеров в Стокгольме в 1833 году, был химиком и инженером, ставшим влиятельным производителем оружия. Его богатство было получено благодаря многочисленным изобретениям, в том числе динамиту, хотя это изобретение принесло ему уничижительный титул «Торговец смертью».

Нобель, однако, хотел оставить прочное наследие, которое будет способствовать развитию общества. В своем завещании, подписанном в 1895 году, он оговорил, что оставшееся его состояние должно быть использовано для создания фонда, который будет ежегодно распределяться в качестве призов. Проценты фонда будут разделены на пять равных частей и присуждены лицам, совершившим значительные открытия или достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и мира. В 1968 году к списку премий добавилась Нобелевская премия по экономике.

Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году, и с тех пор в области физики и химии произошел значительный прогресс. Физика, считавшаяся передовой наукой во времена Нобеля, стала свидетелем революционных открытий, ведущих к будущему, основанному на науке и технологиях. Среди известных лауреатов — Альберт Эйнштейн, который был удостоен Нобелевской премии по физике в 1921 году за свою теорию относительности, а также дуэт отца и сына Уильям Генри Брэгг и Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году за работу по анализу кристаллической структуры с использованием Х. -лучи.

Химия, область, наиболее близкая к творчеству Нобеля, также добилась значительных успехов: на данный момент было присуждено 115 Нобелевских премий. Важный вклад в химию расширил наше понимание Вселенной, материи и жизни. Фредерик Жолио и Ирен Жолио-Кюри, дочь Марии Кюри, были удостоены премии в 1935 году за открытие искусственных радиоактивных атомов. В 2019 году Джон Б. Гуденаф в возрасте 97 лет стал старейшим лауреатом в области химии за новаторский вклад в разработку литий-ионных батарей.

Нобелевская премия продолжает оставаться почетным признанием исключительных достижений в различных областях. Он служит свидетельством силы знаний, науки и гуманизма в развитии общества и на благо человечества в целом.

источники:

– Организация Нобелевской премии

– Служба экспресс-информации