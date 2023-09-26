Новая технология искусственного интеллекта может помочь идентифицировать древнюю жизнь на Земле и других планетах

Ученые разработали новый метод, который использует машинное обучение, чтобы определить, содержат ли образцы горных пород доказательства древней жизни. Исследователи под руководством минералога Боба Хейзена применили систему искусственного интеллекта (ИИ) для анализа образцов, содержащих углерод. ИИ смог различать живые и неживые образцы и даже классифицировал живые образцы на две категории: «недавно живые» и «живые в древнем прошлом». Этот метод, продемонстрировавший точность около 90%, может быть использован для разрешения споров о происхождении некоторых образцов горных пород, таких как кремень Апекс из Западной Австралии.

Метод искусственного интеллекта использует более широкий подход, чем традиционные методы, которые ищут конкретные биосигнатуры, связанные с жизнью. Вместо этого он ищет закономерности и различия в распределении молекул. Команда проанализировала 134 образца, содержащих углерод, включая биологические образцы и абиотические вещества. Используя метод пиролизной газовой хроматографии и масс-спектрометрии, они собрали огромное количество данных об образцах. Из-за сложности этих данных людям было трудно идентифицировать закономерности, но система искусственного интеллекта смогла сделать это успешно.

Этот новый метод имеет значение не только для понимания древней жизни на Земле, но и для поиска внеземной жизни. Поскольку марсоход НАСА Perseverance в настоящее время исследует Марс и собирает образцы горных пород, необходимость точно различать геологические особенности и потенциальные признаки жизни имеет решающее значение. Метод искусственного интеллекта предлагает потенциальное решение, поскольку он может обнаруживать молекулярные структуры, которые отличаются от всего, что наблюдается на Земле. Однако для подтверждения существования инопланетной жизни потребуются дальнейшие эксперименты и анализ.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в астробиологии, предлагая ценный инструмент для изучения древней жизни на Земле и потенциального выявления признаков жизни на других планетах. Как объясняет профессор Хейзен, эти возможности «очень заманчивы» и могут привести к захватывающим открытиям о происхождении жизни и нашем месте во Вселенной.

источник:

– Труды Национальной академии наук.