Как безопасно наблюдать кольцевое солнечное затмение

В субботу редкое кольцевое солнечное затмение будет видно по всей территории Соединенных Штатов, потенциально привлекая миллионы зрителей. Однако взгляд на солнце невооруженным глазом может привести к серьезному повреждению глаз и сетчатки. Астрономы настоятельно советуют использовать одобренные очки солнечного затмения или портативные солнечные наблюдатели, чтобы безопасно наблюдать за явлением. Эти специализированные очки в 100,000 XNUMX раз темнее обычных солнцезащитных очков и блокируют почти весь видимый, инфракрасный и ультрафиолетовый свет. Они соответствуют международным стандартам безопасности для обеспечения максимальной защиты.

К счастью, очки солнечного затмения широко доступны, их можно купить или получить бесплатно. Многие библиотеки по всей стране раздают бесплатные очки благодаря финансированию, предоставленному местными чиновниками и организациями. Институт космических наук раздал 5 миллионов очков 10,000 XNUMX библиотекам, а карту участвующих библиотек можно найти на их веб-сайте. В Мемфисе, штат Теннесси, жители могут приобрести очки в библиотеках или во временном магазине.

При покупке очков через Интернет очень важно убедиться, что они приобретены у проверенных поставщиков. Американское астрономическое общество ведет список проверенных поставщиков. Amazon также предлагает различные сертифицированные очки для солнечного затмения, но следует проявлять осторожность, чтобы избежать поддельных или небезопасных продуктов.

Если смотреть прямо на Солнце во время солнечного затмения, это может привести к слепоте или нарушению зрения даже в местах, где не видно захватывающего частичного затмения. Концентрированные солнечные лучи затмения могут прожечь линзы фотоаппаратов, телескопов и биноклей, поэтому их не следует использовать без соответствующих фильтров. Кольцевое затмение отличается от полного, поскольку Луна находится в самой дальней точке от Земли и выглядит как меньший темный диск перед Солнцем. Это создает иллюзию огненного кольца.

Кольцевое солнечное затмение сначала будет видно в Орегоне, оно пройдет через Соединенные Штаты, а затем продолжится над Мексикой, Центральной и Южной Америкой. Зрителям настоятельно рекомендуется использовать подходящие очки и принять меры предосторожности, чтобы безопасно насладиться этим редким небесным явлением.

источники:

- НАСА

– Институт космических наук

– Американская бумажная оптика

– Американское астрономическое общество