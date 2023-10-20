Понимание светящихся следов метеоритных дождей

Во время метеорных дождей наблюдатели иногда сталкиваются с редким явлением, известным как постоянные шлейфы, которые представляют собой светящиеся следы, которые остаются в небе после прохождения метеора. Ученые все еще пытаются определить точную причину постоянных поездов, но возникли две ведущие теории.

Одна теория предполагает, что высокоскоростное движение метеороидов заставляет их отрывать электроны от молекул воздуха, что приводит к ионизации. Считается, что свечение, наблюдаемое в постоянных цугах, возникает в результате высвобождения энергии, когда эти ионизированные молекулы захватывают блуждающий электрон из окружающей среды. Другая теория предполагает хемилюминесценцию, когда металлы, испаряющиеся с быстро движущихся метеороидов, взаимодействуют с озоном и кислородом в атмосфере, создавая светящееся свечение.

Во время пика метеорного потока Ориониды, который произошел в ночь с 21 на 22 октября, наблюдатели под ясным темным небом могли видеть около 10-20 метеоров в час. Точка излучения, являющаяся очевидным источником метеоров, располагалась в созвездии Ориона. Однако важно не сосредотачиваться исключительно на этой точке неба, поскольку метеоры Ориониды могут появиться с любой стороны.

Помимо Орионид, также стоит обратить внимание на метеорные потоки Южные Тауриды и Северные Тауриды, которые перекрываются с Орионидами. Оба этих потока исходят из созвездия Тельца, расположенного к западу от Ориона. В то время как Северные Тауриды достигают своего пика в середине ноября, Южные Тауриды представляют собой уникальный случай.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизмы, лежащие в основе постоянных поездов, и разгадать тайны метеорных потоков. Наблюдателям рекомендуется сканировать как можно большую часть неба во время метеорных дождей, чтобы максимизировать свои шансы стать свидетелями этих захватывающих небесных явлений.

источники:

– «Как получить максимальную пользу от метеоритных дождей и других явлений ночного неба»

Определения:

– Метеороид: небольшой каменистый или металлический объект, вращающийся вокруг Солнца.

– Ионизация: процесс добавления или удаления электронов из атомов или молекул, приводящий к образованию ионов.

– Хемилюминесценция: излучение света в результате химической реакции без участия тепла.