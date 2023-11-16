Приготовьтесь к впечатляющему метеорному дождю Леонид в 2023 году

Ежегодный метеорный дождь Леониды уже не за горами, и это событие, которое наблюдатели за небом не захотят пропустить. Пик этого дождя, который достигнет пика в ночь с 17 на 18 ноября, обещает быть особенно впечатляющим зрелищем. Леониды, названные в честь созвездия Льва, из которого они, по-видимому, исходят, образовались из обломков, оставленных кометой 55P/Темпеля-Туттля, которая обращается вокруг Солнца каждые 33 года.

Чтобы лучше увидеть Леониды, установите будильник на раннее утро 18 числа, примерно за час или два до восхода солнца. Посмотрите на восточное небо, где Лев Лев, где находится радиант метеоритного дождя, будет самым высоким. Радиант расположен справа от звездного узора, известного как Серп Льва. Но не сосредотачивайтесь исключительно на излучателе; вместо этого держите взгляд от него на расстоянии примерно 40–60°, чтобы иметь больше шансов заметить самые яркие метеоры, проносящиеся по небу.

Яркая Венера, расположенная в созвездии Девы, будет видна над горизонтом слева внизу от Льва. Его блеск позволит легко найти его ранним утром. Луна, хотя и присутствует, не будет представлять большого вмешательства, поскольку она заходит рано и остается относительно тусклой во время пика метеоритного дождя.

Хотя средняя скорость метеоров Леонид составляет около 10 метеоров в час, эти метеоры известны своей невероятной скоростью, достигающей скорости почти 44 миль (70 километров) в секунду. Эта высокая скорость часто приводит к появлению в небе длинных светящихся шлейфов ионизированного газа, создавая завораживающее зрелище.

Когда вы восхищаетесь видом метеорного дождя Леониды, подумайте о будущем году. Некоторые прогнозы предполагают, что Леониды 2024 года могут вызвать вспышку большего количества слабых метеоров, чем обычно, что делает это событие ожидаемым. Но сейчас давайте сосредоточимся на Леонидах 2023 года, которые должны подарить нам незабываемое небесное зрелище. Так что отметьте в своем календаре, возьмите одеяло и приготовьтесь стать свидетелем невероятной красоты метеорного потока Леониды в эти выходные.

FAQ

1. Что вызывает метеорный поток Леониды?

Леониды образуются из обломков кометы 55P/Темпеля-Туттля, вращающейся вокруг Солнца.

2. Когда в 2023 году достигнет пика метеорного потока Леониды?

Пик метеорного потока Леониды 2023 года ожидается в ночь с 17 на 18 ноября.

3. Куда мне смотреть, чтобы увидеть Леониды?

Посмотрите на восточное небо, где сияние Льва Льва находится справа от звездного узора, известного как Серп Льва. Направьте взгляд на расстояние от 40° до 60° от радианта, чтобы получить больше шансов обнаружить яркие метеоры.

4. Какова средняя скорость метеоров Леонид?

Средняя скорость метеоров для Леонид составляет около 10 метеоров в час, хотя это число может варьироваться.

5. Будут ли в ближайшем будущем метеоритные бури?

Следующий прогнозируемый метеорный шторм ожидается после следующего прохождения кометы 55P/Темпеля-Туттля в 2031 году; однако в 2024 году у Леонид может произойти вспышка более слабых метеоров, что предоставит замечательную возможность для наблюдателей за небом.