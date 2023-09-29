Последнее Суперлуние 2023 года: впечатляющее небесное событие

2023 год стал замечательным для наблюдателей за небом, предложив серию захватывающих дух небесных событий. От редкой двойной суперлуны до великолепного метеорного потока Персеиды — любители наблюдения за звездами получили визуальную феерию. Теперь готовьтесь к грандиозному финалу, поскольку последняя суперлуна 2023 года украсит небо в четверг, 28 сентября, и пятницу, 29 сентября.

Суперлуния, характеризующиеся их близостью к Земле, происходят, когда Луна находится в перигее или около него, ближайшей к нашей планете точке. В общем перигее Луна находится на расстоянии примерно 225,804 363,396 миль (14 XNUMX км) от Земли. Во время суперлуны полная луна кажется на треть ярче и на XNUMX процентов больше, чем обычно, излучая завораживающее сияние по всему ночному небу.

Эта последняя суперлуна, известная в северном полушарии как «Урожайная луна», совпадает с сентябрьским равноденствием. В древние времена, когда урожай собирали вручную, Урожайная Луна давала дополнительный дневной свет, чтобы завершить сбор урожая до наступления зимы. Его яркость помогла осветить вечер после захода солнца, продлевая драгоценное рабочее время.

Суперлуна достигнет своей максимальной яркости в 09:57 UTC (или 05:57 EST) в пятницу, 29 сентября. Для наблюдателей в западном полушарии лучшее время для наблюдения будет ранним утром в пятницу, до захода Луны. Запад. В восточном полушарии вечер пятницы предоставит идеальную возможность стать свидетелем восхода луны.

Чтобы в полной мере оценить великолепие суперлуны, желательно найти место с минимальным световым загрязнением и чистым небом. Оптическая иллюзия, возникающая, когда луна находится близко к горизонту во время восхода или захода, создает потрясающий визуальный эффект, заставляя ее казаться больше по сравнению с окружающими объектами.

Хотя в 2023 году наблюдается исключительная серия суперлуний, следующий год предложит только две возможности стать свидетелями этих захватывающих небесных явлений – одну 18 сентября и другую 17 октября. Поэтому воспользуйтесь последним суперлунием на этой неделе и погрузитесь в впечатляющее зрелище. нашего небесного спутника.

источники:

– «Суперлуна: что это такое?» Джулиан Читл, Metro News

– «Что такое Суперлуние?» Эшли Стрикленд, CNN