Флуоресценция у млекопитающих встречается чаще, чем считалось ранее

Недавнее исследование показало, что флуоресценция, способность излучать видимый свет в ультрафиолетовом (УФ) свете, чрезвычайно распространена среди млекопитающих. Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, что почти каждое изученное млекопитающее демонстрировало ту или иную форму флуоресценции. Это явление вызвано определенными химическими веществами в чешуе, коже или шерсти животного, поглощающими энергию ультрафиолетового света и излучающими видимый свет.

Флуоресценция — хорошо известное явление у различных животных, таких как птицы, рептилии, амфибии, рыбы, кораллы, моллюски и членистоногие. Однако до сих пор у млекопитающих он описывался реже. Целью исследования было определить распространенность флуоресценции у млекопитающих и выяснить, есть ли какие-либо преимущества или функции, связанные с этим явлением свечения.

Исследователи протестировали различные образцы млекопитающих, в том числе всеми любимого утконоса, чтобы подтвердить наличие флуоресценции. Используя метод, называемый флуоресцентной спектроскопией, они смогли проанализировать спектр излучения и подтвердить, что наблюдаемое свечение действительно было флуоресценцией.

Исследование показало, что белый мех, шипы, кожа и ногти млекопитающих, таких как коалы, тасманские дьяволы, ехидны с короткими клювами, вомбаты, бандикуты, билби и даже кошки, демонстрируют явные признаки флуоресценции. Как свежезамороженные, так и химически обработанные музейные образцы продемонстрировали флуоресценцию, что исключает любые потенциальные эффекты, вызванные методами консервации.

Исследователи также обнаружили корреляцию между флуоресценцией и экологическими характеристиками. Ночные млекопитающие с большей вероятностью проявляли флуоресценцию, тогда как водные виды демонстрировали наименьшую флуоресценцию. Это говорит о том, что флуоресценция может играть роль в улучшении видимости животных в условиях низкой освещенности.

Хотя точная биологическая функция флуоресценции у млекопитающих остается неизвестной, исследователи предполагают, что она может служить визуальным сигналом для осветления бледных частей тела и улучшения видимости. Это может быть особенно полезно для животных, которые полагаются на визуальное общение в слабоосвещенных помещениях.

В целом, это исследование бросает вызов убеждению, что флуоресценция редко встречается у млекопитающих, и подчеркивает ее распространенность у различных видов. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизмы и потенциальные функции флуоресценции у млекопитающих.

источники:

– Королевское общество открытой науки: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201809

– Разговор: https://theconversation.com/the-many-mammals-that-emit-visible-light-147288