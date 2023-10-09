Эволюция рентгеновской активности М-карликов с течением времени

М-карлики, большинство звезд в близлежащих звездных окрестностях, имеют медленные темпы ядерной эволюции и минимальные изменения в своих наблюдаемых свойствах в астрономических масштабах времени. Тем не менее, они демонстрируют мощные магнитные динамо, которые приводят к значительной активности от рентгеновского до УФ-излучения по сравнению с их болометрической светимостью. Эта магнитная активность со временем снижается, что делает ее важным фактором в определении возраста М-карликов.

Изучение рентгеновской и УФ-активности карликов M имеет решающее значение для понимания их внешних атмосфер и сравнения поведения различных подмножеств спектральных классов. Это особенно важно для карликов M с частично или полностью конвективным внутренним пространством.

Помимо звездной астрофизики, изучение рентгеновской и ультрафиолетовой активности карликов M с течением времени также важно для изучения атмосфер и обитаемости любых экзопланет, на которых они могут находиться. Экзопланеты размером с Землю обычно находятся на орбите карликов M, и считается, что тепловой переход, вызванный активностью рентгеновских лучей в УФ-излучение карликов M, является доминирующим механизмом потери атмосферы для этих планет.

В рамках программы «Жизнь с красным карликом» недавно были получены калиброванные соотношения возрастной ротации карликов М. Эти отношения позволяют лучше понять, как рентгеновская активность М-карликов развивается с течением времени. Эти результаты указывают на то, что существует начальная «фаза насыщения», когда высокие уровни активности поддерживаются в течение периода, прежде чем будет достигнута точка перегиба. После этого момента активность снижается ускоренными темпами. Предыдущие исследования предполагали постоянный уровень активности во время фазы насыщения, но новые результаты показывают, что во время этой фазы происходит небольшое снижение.

В заключение, изучение эволюции рентгеновской активности M-карликов с течением времени имеет решающее значение для понимания свойств M-карликов, а также для определения обитаемости экзопланет, на которых расположены эти звезды.

источники:

– астро-ф.ЭП

– Англия и Гинан 2023