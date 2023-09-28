Жизнь на грани: Хаббл запечатлел расширение пузыря сверхновой

Космический телескоп НАСА «Хаббл» зафиксировал продолжающееся расширение пузыря сверхновой, известного как Петля Лебедя. Остатки звезды, взорвавшейся 20,000 120 лет назад, до сих пор летят в космос на невероятных скоростях. Петля Лебедя образует пузырчатую структуру диаметром около 2,600 световых лет и расположена на расстоянии около XNUMX световых лет от нас.

Астрономы сосредоточили свое внимание на небольшом участке переднего края расширяющегося пузыря сверхновой, используя изображения Хаббла с высоким разрешением, полученные с 2001 по 2020 год. Они обнаружили, что ударный фронт остатка расширялся с постоянной скоростью в течение последних двух десятилетий, не замедляется. В настоящее время ударная волна движется со скоростью более полумиллиона миль в час, что достаточно быстро, чтобы добраться от Земли до Луны менее чем за 30 минут.

Изображения Хаббла предоставляют уникальную возможность изучить различия в плотности, с которыми сталкиваются ударные волны сверхновых по мере их распространения в пространстве, а также турбулентность в областях, находящихся за этими ударными волнами. На изображениях также показан крупный план нитей светящегося водорода, которые напоминают морщинистые листы или скрученные световые ленты. Эти нити движутся на фоне звезд, но сохраняют свою форму.

Расширение пузыря сверхновой происходит, когда ударная волна сталкивается с межзвездной средой, редкими областями газа и пыли в межзвездном пространстве. Прохождение ударной волны нагревает нейтральный водород до температуры более 1 миллиона градусов по Фаренгейту, заставляя его светиться. Когда электроны возбуждаются, а затем возвращаются в состояния с более низкой энергией, испускаются фотоны, в результате чего газ начинает светиться.

Снимки петли Лебедя, полученные Хабблом, обеспечивают беспрецедентную ясность и детализацию динамики этого остатка сверхновой. Это небесное зрелище было обнаружено Уильямом Гершелем в 1784 году с помощью скромного телескопа, что подчеркивает выдающиеся достижения в области технологий и нашего понимания Вселенной за последние два столетия.

Источник: НАСА