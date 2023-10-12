Космический корабль НАСА направляется к астероиду, богатому редкими металлами

НАСА готовится запустить миссию «Психея» — космический корабль, который отправится в путешествие длиной 2.2 миллиарда миль, чтобы исследовать редкий, богатый металлами астероид за пределами орбиты Марса. Космический корабль будет находиться на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy, запуск запланирован на четверг в 10:16 утра по восточному времени, если позволит погода. Миссия будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале и веб-сайте НАСА.

Целью миссии «Психея» является астероид Психея шириной 140 миль, который вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром расколовшейся планетезимали, что дает ценную информацию о формировании планет.

Космический корабль будет нести несколько инструментов для изучения астероида, в том числе мультиспектральный формирователь изображения, гамма- и нейтронный спектрометр, магнитометр и радиоприбор. Эти инструменты помогут ученым собрать данные о размере, форме и составе астероида.

Если все пойдет по плану, космический корабль выйдет на орбиту Психеи в конце июля 2029 года и начнет свою миссию в августе того же года. Миссия была ненадолго отложена из-за проблемы с двигателями космического корабля, но с тех пор проблема была решена.

Миссия «Психея» является важной вехой для НАСА, поскольку это первая миссия по исследованию планетарного тела, состоящего в основном из металла. Ученые надеются, что данные, собранные в ходе этой миссии, дадут ценную информацию о формировании и составе астероидов и других небесных тел.

Источник: Gizmodo