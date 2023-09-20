SpaceX попытается совершить рекордный 17-й полет с ракетой-носителем Falcon 9

SpaceX намерена расширить границы возможности повторного использования ракет-носителей, запустив ракету Falcon 9 с использованием ракеты-носителя первой ступени, которая совершит свой 17-й полет. Миссия, известная как Starlink 6-17, должна стартовать с площадки 40 на мысе Канаверал в 10:47 по восточному времени.

Рассматриваемая ракета-носитель с серийным номером 1060 войдет в историю, выполнив свой 17-й полет. Ранее в этом году SpaceX достигла важной вехи, когда она сертифицировала свой парк ускорителей первой ступени Falcon 9 для выполнения до 20 полетов, и этот запуск приблизит ее на один шаг к этой цели.

Первоначально запущенный в июне 2020 года для развертывания спутника GPS 3-3 для Космических сил США, этот ускоритель с тех пор использовался для различных миссий, включая Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 и Transporter-6. 11 миссий, а также доставка XNUMX полезных нагрузок Starlink.

Однако запуск сталкивается с проблемами, связанными с погодой. Метеорологи Космических сил наблюдают за погодным фронтом возле космического побережья Флориды, а также за штормом, назревающим в Атлантическом океане. Прогноз предсказывает 60-процентную вероятность того, что погода будет приемлемой для запуска, при этом основной проблемой является нарушение правила кучевых облаков. Если запуск будет отложен на день, условия могут ухудшиться, и вероятность приемлемой погоды составит лишь 30 процентов.

Эта миссия также ознаменует 20-й запуск мини-спутников Starlink V2, которые имеют больший размер и в четыре раза большую пропускную способность по сравнению с предыдущими версиями. Первоначально полноразмерные спутники V2 Starlink планировалось запускать с помощью корабля SpaceX Starship. Однако отложенный дебют Starship побудил SpaceX создать сокращенную версию спутников для запуска на Falcon 9.

В заключение, SpaceX готова войти в историю, предприняв рекордный 17-й полет на ракете-носителе Falcon 9. Это достижение подчеркивает приверженность компании многоразовому использованию космического корабля и закладывает основу для будущих миссий с использованием полностью многоразового корабля Starship.

Определения:

– Многоразовость ракеты-носителя: возможность повторно использовать ракету-носитель первой ступени ракеты для нескольких запусков.

– Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета-носитель SpaceX, способная доставлять полезные грузы на орбиту.

– Starlink: группировка спутникового Интернета SpaceX, предназначенная для обеспечения глобального широкополосного покрытия.

источники:

– [Исходная статья]