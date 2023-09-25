SpaceX успешно запустила 42-ю миссию Starlink с ракетой Falcon 9

SpaceX достигла еще одной важной вехи, успешно запустив свою 42-ю миссию Starlink в этом году. В миссии участвовала ракета Falcon 9, стартовавшая с космодрома 4E на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета несла партию из 21 спутника с целью вывести их на определенную орбиту размером 185×178 миль, наклоненную под углом 53 градуса к экватору.

Ракета-носитель первой ступени ракеты Falcon 9, ранее совершившая пять полетов, совершила успешную посадку на беспилотный корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане. Этот ускоритель использовался для различных миссий, включая первую миссию Транша 0 для Агентства космического развития и четыре предыдущих миссии по доставке Starlink.

В ходе этой миссии был развернут 21 спутник — это спутники V2 Mini Starlink, которые были представлены ранее в этом году. Они крупнее предыдущих спутников V1.5, оснащены модернизированными антеннами и солнечными панелями большего размера. Эти улучшения позволяют спутникам V2 Mini обеспечивать в четыре раза большую пропускную способность, чем их предшественникам.

SpaceX недавно отметила охват более двух миллионов подписчиков в более чем 60 странах своего интернет-сервиса Starlink. С 2019 года компания запустила 5,157 спутников, из которых 4,807 до сих пор находятся на орбите и 4,776 функционируют нормально.

Этот успешный запуск способствует достижению цели SpaceX по обеспечению глобального широкополосного покрытия посредством растущей группировки Starlink. Поскольку компания продолжает увеличивать количество эксплуатируемых спутников, все больше пользователей по всему миру смогут воспользоваться надежным высокоскоростным доступом в Интернет.

источники:

– Канал SpaceX на YouTube

– Джонатан Макдауэлл, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики