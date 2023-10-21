SpaceX Falcon 9 успешно запустил 21 спутник Starlink с базы космических сил Ванденберг

Сегодня рано утром ракета SpaceX Falcon 9 взлетела с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, успешно доставив на орбиту 21 спутник Starlink. Этот запуск знаменует собой первую из двух миссий по доставке Starlink, запланированных на этот день.

Ракета Falcon 9, оснащенная девятью двигателями Merlin 1D, стартовала в 1:23 ночи по тихоокеанскому времени. После старта с космодрома 4 Восток (SLC-4E) ракета пошла на юго-восточную траекторию. Этот запуск примечателен тем, что это 22-я миссия, осуществленная SpaceX с западного побережья в этом году, а также 75-й орбитальный запуск компании в 2023 году.

Одним из примечательных аспектов этой миссии является повторное использование ракеты-носителя первой ступени. Этот конкретный ускоритель совершил 16 полетов, ранее он использовался в таких миссиях, как Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 и других. После основной фазы горения, продолжавшейся примерно две с половиной минуты, первая ступень успешно приземлилась на дрон-корабль под названием «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане.

Развертывание 21 спутника V2 Mini Starlink планируется провести примерно через час после запуска. Эти спутники представляют собой следующее поколение космических кораблей Starlink, оснащенных модернизированными антеннами и более крупными солнечными панелями. По сравнению со своими предшественниками спутники V2 Mini способны обеспечить в четыре раза большую пропускную способность. Сегодняшний запуск знаменует собой 28-й раз, когда модель V2 Mini используется с момента ее появления в начале этого года.

В дополнение к этому запуску, позже сегодня со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде должна стартовать еще одна ракета Falcon 9. Эта миссия будет нести рекордную полезную нагрузку — 23 спутника V2 Mini Starlink — наибольшее количество, которое будет развернуто в одной миссии.

Очевидно, что SpaceX продолжает добиваться значительного прогресса в своей спутниковой группировке Starlink, еще больше расширяя глобальное широкополосное покрытие и прокладывая путь к улучшению подключения к Интернету по всему миру.

Определения:

– Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета, разработанная и изготовленная SpaceX для транспортировки спутников и космических кораблей в космос.

– Starlink: группировка спутникового Интернета, создаваемая SpaceX, обеспечивающая глобальное широкополосное покрытие.

– База космических сил Ванденберг: База космических сил США, расположенная к северо-западу от Ломпока, Калифорния.

– Орбитальный запуск: процесс отправки ракеты или космического корабля на орбиту вокруг небесного тела.

источники:

– SpaceX (URL-адрес не указан)

– База космических сил Ванденберг (URL не указан)