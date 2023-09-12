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Наука

SpaceX собирается запустить еще одну партию спутников Starlink

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
SpaceX собирается запустить еще одну партию спутников Starlink

SpaceX планирует запустить еще одну группу спутников для своего интернет-сервиса Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Миссия, известная как Starlink Group 7-2, выведет на орбиту 21 спутник Starlink второго поколения. Эти спутники представляют собой сокращенную версию полноразмерных спутников Starlink V2, которые в будущем будут запущены с помощью корабля Starship.

Ракета Falcon 9 стартует с базы космических сил Ванденберг, и первая ступень отделится примерно через две с половиной минуты. Затем ракета-носитель, получившая обозначение B1071, попытается приземлиться на корабль-беспилотник, расположенный у побережья Нижней Калифорнии. В случае успеха это станет 11-м полетом ракеты-носителя и восьмой раз, когда она приземлится на дрон-корабль.

Тем временем вторая ступень завершит свой первый запуск и выйдет на начальную парковочную орбиту. После 45-минутного движения он выполнит второй запуск, чтобы достичь конечной намеченной орбиты. В Т+1 час, 2 минуты и 19 секунд после запуска будет развернут 21 спутник.

По статистике Джонатана Макдауэлла, астронома Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, этот запуск доведет общее количество запущенных спутников Starlink до 5,070. Ранее SpaceX сообщала, что у нее более 1.5 миллиона подписчиков Starlink, и услуга доступна более чем в 60 странах.

Запуск будет транслироваться в прямом эфире, что позволит зрителям занять места в первом ряду и стать свидетелями еще одной вехи в постоянных усилиях SpaceX по расширению своего интернет-сервиса Starlink и его глобального покрытия.

источники:
– Джонатан Макдауэлл (Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики)
– СпейсИкс

By Роберт Эндрю

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