SpaceX собирается запустить еще одну партию спутников Starlink

SpaceX планирует запустить еще одну группу спутников для своего интернет-сервиса Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Миссия, известная как Starlink Group 7-2, выведет на орбиту 21 спутник Starlink второго поколения. Эти спутники представляют собой сокращенную версию полноразмерных спутников Starlink V2, которые в будущем будут запущены с помощью корабля Starship.

Ракета Falcon 9 стартует с базы космических сил Ванденберг, и первая ступень отделится примерно через две с половиной минуты. Затем ракета-носитель, получившая обозначение B1071, попытается приземлиться на корабль-беспилотник, расположенный у побережья Нижней Калифорнии. В случае успеха это станет 11-м полетом ракеты-носителя и восьмой раз, когда она приземлится на дрон-корабль.

Тем временем вторая ступень завершит свой первый запуск и выйдет на начальную парковочную орбиту. После 45-минутного движения он выполнит второй запуск, чтобы достичь конечной намеченной орбиты. В Т+1 час, 2 минуты и 19 секунд после запуска будет развернут 21 спутник.

По статистике Джонатана Макдауэлла, астронома Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, этот запуск доведет общее количество запущенных спутников Starlink до 5,070. Ранее SpaceX сообщала, что у нее более 1.5 миллиона подписчиков Starlink, и услуга доступна более чем в 60 странах.

Запуск будет транслироваться в прямом эфире, что позволит зрителям занять места в первом ряду и стать свидетелями еще одной вехи в постоянных усилиях SpaceX по расширению своего интернет-сервиса Starlink и его глобального покрытия.

источники:

– Джонатан Макдауэлл (Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики)

– СпейсИкс