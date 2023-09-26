Прослушивание сигнала темных веков Вселенной с обратной стороны Луны

Исследователи приступают к амбициозной миссии под названием «Ночь экспериментов по электромагнетизму на поверхности Луны» (LuSEE-Night), чтобы прослушать радиосигнал из «Темных веков» Вселенной. Этот сигнал представляет собой разрыв в 400 миллионов лет в нашем понимании истории Вселенной, время до появления звезд и известное как Темные века. Радиосигнал невозможно измерить с Земли из-за поглощения, преломления и отражения сигнала нашей атмосферой, а также помех от нашей собственной электроники и средств связи.

LuSEE-Night, сотрудничество НАСА и Министерства энергетики, направлено на тестирование оборудования и технологий в суровых лунных условиях. Антенна эксперимента, которую в настоящее время строит команда лаборатории Беркли, попытается настроиться на эти древние радиоволны. Обратная сторона Луны обеспечивает девственную радиотихую среду, позволяющую обнаружить этот сигнал. Однако работа на обратной стороне Луны сопряжена с такими проблемами, как резкие перепады температур и необходимость связи через спутник-ретранслятор.

Предполагается, что сигнал Темных веков представляет собой провал частоты, вызванный газообразным водородом, который доминировал во Вселенной в этот период, поглощая энергию космического микроволнового фона. LuSEE-Night будет прослушивать частоты от 0.5 до 50 МГц, но для обнаружения слабого сигнала могут потребоваться более чувствительные эксперименты. Изучая этот период времени, исследователи надеются понять эволюцию ранней Вселенной и ее связь со Вселенной, которую мы видим сегодня.

В эксперименте LuSEE-Night будут использоваться пары антенн длиной шесть метров каждая для сбора радиоволн. Эти антенны будут развернуты из куба со стороной один метр, как только эксперимент приземлится на Луне. Чтобы обеспечить наилучшие шансы на обнаружение сигнала «Темных веков», команда лаборатории Беркли провела моделирование, построила и протестировала модели антенн, а также откалибровала электронику. Они также разработали поворотную платформу для периодического вращения антенн для обеспечения оптимального покрытия.

LuSEE-Night представляет собой важную научную попытку не только прослушать сигнал из Темных веков, но и продемонстрировать возможность посадки научного инструмента на обратной стороне Луны. Успех этой миссии может открыть новые возможности для будущих экспериментов и расширить наше понимание самых ранних эпох Вселенной.

источники:

– Национальный научно-вычислительный центр энергетических исследований (NERSC)

– Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Berkeley Lab)