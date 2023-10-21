Поселение личинок кораллов: понимание роли микроорганизмов

Усилия по восстановлению рифов во многом зависят от успешного расселения личинок кораллов, но с учетом растущих нарушений, вызванных изменениями климата, достижение надежного расселения в условиях аквакультуры стало проблемой. Однако недавнее исследование, проведенное учеными, было направлено на изучение роли микроорганизмов в заселении личинок кораллов.

Исследование было сосредоточено на заселении личинок кораллов Acropora tenuis, подвергшихся воздействию микробных биопленок, выращенных в различных условиях. Состав сообщества биопленок анализировали с использованием методов секвенирования генов. Исследователи обнаружили, что разнообразные сообщества биопленок коррелируют с сильным расселением личинок. Конкретные таксоны, такие как Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., неназначенный JTB23 sp. (Gammaproteobacteria) и Pseudovibrio denitrificans были связаны с высокой заселенностью. С другой стороны, с низкой заселенностью ассоциировались таксоны, тесно связанные с Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, а также некоторые диатомовые и бурые водоросли.

Исследование также выявило наличие определенных узлов в микробной сети, которые облегчают связи между сообществами низких и высоких поселений. Эта информация дает представление о механизмах общественных собраний, которые способствуют урегулированию.

Улучшение расселения личинок кораллов в аквакультуре имеет решающее значение для программ восстановления рифов. Понимая конкретные микробные таксоны, связанные с биопленками, вызывающими расселение, исследователи могут разработать стратегии по улучшению расселения личинок кораллов и, в конечном итоге, поддержать долгосрочное выживание коралловых рифов.

Коралловая аквакультура играет важную роль в крупномасштабных усилиях по восстановлению. Он предполагает выращивание кораллов в специализированных аквариумах, чего можно добиться путем бесполого или полового размножения. Половое размножение, в частности, дает такие преимущества, как генетическое разнообразие и снижение вреда взрослым колониям кораллов. Однако понимание сигналов окружающей среды, необходимых для расселения и метаморфоза личинок, все еще ограничено.

Предыдущие исследования показали, что корковые коралловые водоросли (CCA) и связанные с ними микробные биопленки могут вызывать заселение различных видов морских беспозвоночных. Эксперименты по выбору личинок с биопленками, связанными с CCA, выявили определенные микробные таксоны, которые влияют на расселение. Например, было показано, что некоторые виды бактерий и органические соединения, такие как тетрабромпиррол (ТБФ), вызывают метаморфоз личинок кораллов. Однако конкретные микробные таксоны или метаболиты, участвующие в пополнении личинок кораллов, до сих пор недостаточно известны.

В этом исследовании использовались эксперименты по выбору поселения и молекулярные подходы для анализа микробных сообществ, связанных с поселением личинок кораллов. Исследователи охарактеризовали микробные биопленки с помощью секвенирования генов и построили сети совместного возникновения, чтобы понять структуру микробных сообществ, которые коррелируют с различными уровнями расселения. Благодаря этому анализу они определили ключевые микробные таксоны, которые были неотъемлемой частью биопленок, вызывающих заселение, и служили связующими звеньями между модулями внутри сети.

В целом, это исследование дает ценную информацию о микробном взаимодействии с личинками кораллов и их роли в заселении. Выявленные микробные таксоны, связанные с высокими заселениями, могут улучшить коралловую аквакультуру для усилий по восстановлению рифов.

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