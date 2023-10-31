Linde и Ariane Group сотрудничают в целях развития аддитивного производства деталей из медных сплавов

Linde и Ariane Group объединили усилия в передовом исследовательском проекте, направленном на совершенствование процесса аддитивного производства деталей из медных сплавов, используемых в камерах сгорания двигателей тяжелых ракет. Конечная цель этого партнерства — повысить экономическую эффективность программы Ariane 6, которая столкнулась с перерасходом бюджета и задержками. Используя возможности аддитивного производства, особенно в отношении медного порошка, сотрудничество направлено на разработку компонентов двигателя со сложной геометрией, которая ранее была недостижима с использованием традиционных методов производства.

Несмотря на свою важность в качестве превосходного проводника тепла в аэрокосмической промышленности, медь создает уникальные проблемы в процессе аддитивного производства из-за своих отражающих свойств. Под воздействием лазеров медь действует как зеркало, отражая значительное количество энергии вместо того, чтобы плавить металл. Это требует более высокой интенсивности лазера, что, в свою очередь, может привести к проблемам перегрева и окисления.

Для решения этих проблем компания Linde привносит в проект свой опыт в области газовых смесей и систем управления. Компания использует специально разработанную газовую смесь аргона и гелия ADDvance Laser230 для оптимизации результатов процессов лазерного синтеза порошковых материалов (LPBF). Эта запатентованная смесь не только уменьшает образование паров и брызг, но также сокращает время цикла, что приводит к более надежному процессу печати и снижению затрат на деталь. Кроме того, Linde использует свою уникальную систему контроля кислорода ADDvance O2 Precision, которая поддерживает максимальный уровень остаточного кислорода на уровне 10 частей на миллион (ppm) в камере печати. Такой уровень кислорода эффективно снижает риск перегрева и окисления, обеспечивая более эффективную печать без необходимости охлаждения слоя. Более того, это позволяет повторно использовать неокисленный порошок, что приводит к существенной экономии материальных затрат.

Оптимизируя процесс аддитивного производства, Linde и Ariane Group стремятся снизить производственные затраты и сократить сроки выполнения заказов, одновременно поддерживая высокие стандарты качества и надежности, которые сделали Ariane мировым лидером отрасли в области двигателей для ракет-носителей. Это сотрудничество является еще одним доказательством приверженности Linde инновациям и партнерству с ведущими мировыми организациями, такими как Ariane.

Часто задаваемые вопросы

Что такое аддитивное производство?

Аддитивное производство, также известное как 3D-печать, представляет собой производственный процесс, в ходе которого объекты создаются путем нанесения последовательных слоев материала. Он известен своей способностью создавать сложные геометрические формы и конструкции, которые раньше было трудно или невозможно достичь с помощью традиционных методов производства.

Каковы проблемы использования меди в аддитивном производстве?

Отражающие свойства меди затрудняют эффективное использование лазеров в процессе аддитивного производства. Энергия лазера отражается, а не используется для плавления металла, что приводит к необходимости использования более высокой интенсивности лазера, что может привести к проблемам перегрева и окисления.

Как система газовой смеси и управления Linde решает эти проблемы?

Газовая смесь Linde, ADDvance Laser230, оптимизирует процесс лазерной сварки в порошковом слое, уменьшая образование дыма и брызг, сокращая время цикла и снижая затраты на деталь. Система контроля кислорода компании ADDvance O2 Precision обеспечивает низкий уровень остаточного кислорода в камере печати, сводя к минимуму риск перегрева и окисления. Это также позволяет повторно использовать неокисленный порошок, что приводит к значительной экономии затрат на материалы.