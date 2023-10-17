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Выявлена ​​причина крупнейшего сейсмического события на Марсе: выводы британского исследования

ByГабриэль Бота

Октябрь 17, 2023
Выявлена ​​причина крупнейшего сейсмического события на Марсе: выводы британского исследования

Недавнее исследование, проведенное Оксфордским университетом, пролило свет на вероятную причину крупнейшего сейсмического события, когда-либо зарегистрированного на Марсе. Землетрясение магнитудой 4.7 было обнаружено спускаемым аппаратом НАСА InSight 4 мая 2020 года, и возникшие в результате вибрации отражались по планете в течение шести часов. Первоначально ученые полагали, что сейсмическое событие было вызвано падением метеорита, поскольку подобные толчки происходили и в прошлом из-за таких ударов. Однако обширные исследования поверхности Марса, охватывающие 144 миллиона квадратных километров, не выявили никаких признаков нового кратера.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, показывают, что Марс более сейсмически активен, чем считалось ранее. Ведущий исследователь доктор Бенджамин Фернандо предполагает, что это событие, вероятно, было вызвано сбросом напряжения в коре Марса, поскольку на планете отсутствует активная тектоника плит. Он объясняет, что эти напряжения накапливались на протяжении миллиардов лет из-за охлаждения и сжатия различных частей планеты с разной скоростью. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию этих стрессов и могут помочь определить более безопасные регионы для будущих усилий по колонизации человека.

Сотрудничество в этом исследовании было значительным: космические агентства и ученые со всего мира внесли свой вклад. Европейское космическое агентство, Китайское национальное космическое агентство, Индийская организация космических исследований и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов предложили использовать свои спутники, что ознаменовало собой первое сотрудничество между всеми миссиями на орбите вокруг Марса в рамках единого проекта. Эту работу возглавил доктор Фернандо из Оксфордского университета, и она рассматривается как образец для будущего международного сотрудничества в глубоком космосе.

Хотя спускаемый аппарат InSight отключился в декабре 2020 года, это сейсмическое событие стало одним из последних событий, зарегистрированных космическим кораблем после более чем четырех лет пребывания на Марсе. Знания, полученные в результате этих сейсмических событий, способствуют нашему пониманию геологии Марса и дают ценную информацию для возможных будущих исследований и усилий по колонизации.

Источники: Письма о геофизических исследованиях, Оксфордский университет.

By Габриэль Бота

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