Понимание изменений частоты града в Австралии

Ученые из UNSW в Сиднее и Бюро метеорологии провели исследование, чтобы понять, как за последние 40 лет в Австралии изменилась частота ливней с градом. Они обнаружили, что хотя количество градоопасных дней в большинстве регионов страны сократилось, в густонаселенных районах оно выросло до 40%. Исследователи определили «предпочитаемый для града» день как день, когда атмосферные условия благоприятствуют образованию града.

Команда использовала исторические оценки атмосферных условий в качестве показателя возникновения града для создания континентальной карты тенденций частоты града в Австралии. Это исследование, опубликованное в журнале npj Climate and Atmocultural Science, представляет собой первый комплексный анализ частоты града в национальном масштабе.

Для формирования града требуются особые атмосферные условия, включая нестабильность атмосферы, влажность восходящего потока и сдвиг ветра. Исследователи объединили эти ингредиенты, чтобы разработать «прокси-сервер града», и проанализировали данные повторного анализа за 40 лет, чтобы определить, какие дни были склонны к граду. Они обнаружили, что количество дней с градом в году уменьшилось на большей части территории Австралии, но увеличилось в юго-западных и юго-восточных регионах, где расположены крупные населенные пункты, такие как Сидней и Перт.

Хотя не в каждый градоопасный день выпадает град, увеличение количества градоопасных дней указывает на более высокую вероятность возникновения града. Результаты этого исследования имеют важное значение для секторов страхования, сельского хозяйства и городского планирования, поскольку понимание явлений града и моделей их изменения может помочь повысить устойчивость к будущим ливням с градом.

источники:

- UNSW Сидней

– Бюро метеорологии