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Наука

Исследование тайн темной материи: выставка Dark Matters

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Исследование тайн темной материи: выставка Dark Matters

Выставка Dark Matters, созданная в результате сотрудничества Мельбурнской научной галереи и художественной программы CERN, приглашает посетителей погрузиться в тайны темной материи и оставшиеся без ответа вопросы Вселенной. Выставка, призванная привлечь как научную, так и ненаучную аудиторию, демонстрирует широкий подход к понятию тьмы как метафоры неизведанного.

В то время как ученые ЦЕРН, всемирно известной исследовательской лаборатории в Швейцарии, работают над разгадкой тайн нашей галактики, они также остро осознают, как много еще неизвестно. На выставке представлен короткометражный фильм «Взгляд из ниоткуда», в котором демонстрируется работа, проводимая в ЦЕРНе, и освещаются невероятные научные инструменты, используемые в их исследованиях, такие как Большой адронный коллайдер.

Чтобы сделать концепцию темной материи более доступной, выставка включает в себя элементы магии и иллюзий. Одна инсталляция под названием Mystery Box предлагает посетителям угадать содержимое скрытой коробки, отражая идею о том, что даже когда что-то находится прямо перед нами, оно все равно может оставаться невидимым. Другая инсталляция, Night Exchange, позволяет посетителям шептать свои страхи в ухо, напечатанное на 3D-принтере, которое затем отвечает страхами других. Этот интерактивный опыт раскрывает общие тревоги, которые не дают нам спать по ночам.

Выставка также подчеркивает связь искусства и науки. Моника Белло, руководитель отдела искусств ЦЕРН, объясняет, что искусство и наука — это формы творчества и исследования. Объединение знаний и точек зрения из разных дисциплин приводит к новым знаниям и открытиям. Галерея Науки разделяет это убеждение и, являясь частью глобальной сети учреждений, стремится развеять загадку и заинтриговать посредством сочетания искусства и науки.

Хотя темная материя остается сложной для понимания концепцией, на выставке используются различные художественные приемы, чтобы сделать ее более осязаемой. Скульптуры, экраны и лабораторное оборудование вызывают волнение при обнаружении субатомных частиц, переводя невидимый мир в видимые свет и звуки. Такие художники, как Юнчул Ким и Джон Батт, создают кинетические скульптуры и сочиняют музыку, реагирующую на обнаружение субатомных частиц.

В целом, выставка «Темные дела» приглашает посетителей охватить неизведанное и принять участие в постоянном поиске знаний. Он демонстрирует пересечение искусства и науки, поощряя сотрудничество и любопытство. Исследуя тайны темной материи, посетители смогут глубже понять нашу Вселенную и вопросы, которые продолжают озадачивать даже самые блестящие научные умы.

источники:
– «У учёных нет ответов на все вопросы, но на выставке «Тёмные дела» интересно задавать вопросы», Соня Харфорд.

By Габриэль Бота

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