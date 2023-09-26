Запись нейронной активности у мышей стала проще и легче с помощью нового устройства

Команда исследователей разработала новое легкое устройство под названием ONIX, которое позволяет записывать нервную активность мышей, когда они занимаются естественным поведением, таким как прыжки, бег и исследование окружающей среды. Устройство преодолевает ограничения предыдущих систем записи и позволяет мышам более свободно перемещаться во время сбора данных. Исследователи из исследовательского кампуса Джанелия Медицинского института Говарда Хьюза описывают свою работу в статье-препринте, опубликованной на сайте bioRxiv.

Современные системы нейронной регистрации, используемые в моделях животных, таких как мыши, громоздки и тяжелы, из-за чего животные несут значительную часть веса своего тела на черепах. Это их замедляет и утомляет. Кроме того, трос, который передает сигналы от мозга к компьютеру, перекручивается и запутывается, вызывая дискомфорт у мышей и вызывая необходимость периодической замены или распутывания. Беспроводные системы с батарейным питанием также увеличивают вес.

ONIX решает эти проблемы за счет более низкопрофильной конструкции головной сцены, чрезвычайно легкого микротроса и устройства, называемого пригородным поездом, которое активно раскручивает трос во время записи. Исследователи протестировали систему ONIX, наблюдая за мышами на 3D-арене, и обнаружили, что мыши, оснащенные ONIX, исследуют быстрее и демонстрируют движения, аналогичные ничем не обремененным мышам.

Открытый доступ к системе ONIX позволяет исследователям адаптировать ее к своим конкретным экспериментальным потребностям или вносить улучшения по мере развития технологий. Это открытие открывает путь к более эффективным исследованиям роли мозга в сложном поведении, в том числе связанном с аутизмом.

(Источник: статья-препринт на bioRxiv)