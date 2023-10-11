Принимаем меры: техасцы помогают мигрирующим птицам, выключая свет

Каждый год миллионы птиц мигрируют через Техас, создавая оживленную воздушную магистраль. Однако эти птицы сталкиваются с серьезной угрозой, когда пролетают через ярко освещенные города. Кампания «Lights Out Texas», запущенная Хьюстоном Одюбоном в 2017 году, направлена ​​на просвещение и поощрение техасцев выключать второстепенное освещение во время весеннего и осеннего периода миграции, обеспечивая безопасный проход для этих птиц.

По данным организации, инцидент со столкновением нескольких сотен птиц в Галвестоне послужил катализатором для создания Lights Out Texas. В течение недели около 400 птиц погибли, столкнувшись с окнами после того, как их привлек прожектор 32-этажного небоскреба. Это разрушительное событие подчеркнуло острую необходимость решения проблемы воздействия искусственного освещения на мигрирующих птиц.

Чтобы поддержать эти усилия, Университет Оклахомы сотрудничает с Lights Out Texas, проводя проект по изучению воздействия светового загрязнения на популяции птиц. Двадцать зданий в Форт-Уэрте были оборудованы датчиками света на крышах для сбора данных для исследования столкновений и проекта освещения. Результаты этого проекта будут способствовать лучшему пониманию того, как свет влияет на птиц, и помогут разработать стратегии по смягчению этой угрозы.

Форт-Уэрт был ключевым участником этой кампании, сотрудничая с различными организациями, такими как Фонд Амона Дж. Картера, Общество Форт-Уэрта Одюбон и организация «Сохраним Форт-Уэрт красивым». Вместе они стремятся повысить осведомленность и побудить жителей участвовать в выключении второстепенного света с 11:6 до XNUMX:XNUMX во время периодов миграции птиц.

Техасцы могут оказать существенное влияние на сохранение птиц, просто выключив свет. Уменьшая световое загрязнение, мы можем создать более безопасную среду для этих мигрирующих птиц и обеспечить их дальнейшее выживание.

источники:

– Техас гаснет

– Хьюстон Одюбон

– Университет Оклахомы