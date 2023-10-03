Новые данные свидетельствуют о том, что молния на стволе Венеры возникла из-за возмущений в магнитных полях

Солнечный зонд НАСА «Паркер» в ходе своей семилетней миссии по изучению Солнца, возможно, раскрыл тайну «молниевых» штормов Венеры во время обычного пролета в 2021 году. Это новое открытие указывает на то, что вспышки света, наблюдаемые на Венере, Ранее считавшиеся молниями, на самом деле они связаны с нарушениями магнитных полей планеты, а не с настоящими молниями. Исследование, проведенное под руководством Гарриет Джордж из Лаборатории физики атмосферы и космоса, использовало данные, собранные зондом Паркер, для анализа этого явления.

Это открытие бросает вызов давним спорам о молниях на Венере, которые продолжаются уже почти четыре десятилетия. Предыдущие исследования обнаружили радиоволны, связанные с молниями на Венере; однако недавнее исследование не смогло обнаружить эти ожидаемые радиоволны. Кроме того, исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что некоторые из световых вспышек, приписываемых молниям на Венере, могут быть метеорами, сгорающими в ее атмосфере.

Исследователи изучили явление, известное как «волны свиста», чтобы раскрыть правду о молниеносной активности Венеры. Свистовые волны — это электромагнитные волны, которые распространяются в различных средах и обычно связаны с грозовыми разрядами на Земле. Космический корабль «Пионер Венеры» впервые обнаружил на Венере свистящие волны в 1978 году, что заставило ученых поверить в то, что на Венере наблюдается значительное количество молний, ​​возможно, даже в семь раз больше, чем на Земле.

Однако непосредственная близость зонда Паркера к Венере позволила исследователям собрать данные, позволяющие предположить, что свистящие волны Венеры не вызваны молниями. Вместо этого они предположили, что эти волны возникают в результате возмущений в магнитных полях планеты. В частности, они предполагают, что линии магнитного поля, окружающие Венеру, распадаются, а затем снова соединяются, высвобождая всплески энергии в виде свистящих волн.

Для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования, и есть надежда, что последний проход солнечного зонда Паркер мимо Венеры в 2024 году, когда он пройдет в пределах 250 миль от поверхности планеты, предоставит более убедительные доказательства. Исследование, подробно описывающее эти результаты, было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

В заключение, продолжающаяся миссия солнечного зонда Паркер обнаружила интригующие доказательства того, что наблюдаемые на Венере вспышки света, которые долгое время считались молниями, на самом деле связаны с возмущениями в магнитных полях планеты. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о грозовой активности Венеры, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить полный масштаб этого явления.

источник:

– Письма о геофизических исследованиях (журнал)

- Солнечный зонд НАСА «Паркер»