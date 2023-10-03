Возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике 2023 года

Предполагается, что исследователи в области света, новых материалов и космических исследований станут потенциальными претендентами на Нобелевскую премию по физике в этом году. Обладатель награды будет объявлен в Стокгольме во вторник в 11:45 (0945:XNUMX по Гринвичу). Премия последовала за признанием накануне Каталин Карико и Дрю Вайсмана за их новаторскую работу в области технологии мРНК.

Французско-шведский физик-атомщик Анн Л'Юйе является одним из потенциальных лауреатов за вклад в исследование «действительно коротких лазерных импульсов, которые позволяют следить за сверхбыстрым движением электронов внутри молекул». Л'Юлье также был лауреатом престижной прошлогодней премии Вольфа, которую часто считают предшественником Нобелевской премии.

Серьезным претендентом также может стать датчанка Ольга Ботнер, известная своими работами по космическим нейтрино. Ее исследования сосредоточены на использовании нейтринной технологии в обсерватории IceCube в Антарктиде для исследования Вселенной.

Хотя недавние премии по физике были сосредоточены на астрономии, астрофизике и космологии, космический телескоп Джеймса Уэбба вряд ли будет отмечен в этом году. Тем не менее, он считается потенциальным кандидатом в будущем.

В области квантовой механики, несмотря на признание в прошлом, по-прежнему есть много достойных ученых. Потенциальными кандидатами являются Игнасио Сирак из Испании, Дэвид Дойч из Великобритании, Питер Шор из США и Питер Золлер из Австрии. Другими известными фигурами в этой области являются Якир Ахаронов из Израиля и Майкл Берри из Великобритании, оба из которых сделали важные открытия в квантовой механике.

Также существует вероятность того, что премия может быть присуждена за практические достижения, такие как работа Стюарта П. Паркина из Великобритании в области материалов для спинтроники, которая сильно повлияла на возможности хранения данных.

Можно также отметить исследования света, среди которых можно упомянуть таких имен, как Джон Б. Пендри из Великобритании, известный своей работой над «плащом-невидимкой», а также исследователей в области фотогальваники и проводящих свойств скрученного графена.

В среду за Нобелевской премией по физике последует премия по химии, а в четверг и пятницу — премии по литературе и миру соответственно. Премия по экономике завершит Нобелевский сезон 2023 года в понедельник.

источники:

– AFP (без URL-адреса)

– Мир физики (без URL)