Спекуляции о возможных претендентах на Нобелевскую премию по физике

Эксперты полагают, что исследования света, новых материалов и освоение космоса являются потенциальными претендентами на Нобелевскую премию по физике в этом году. Однако предсказать победителя в такой обширной области непросто. Нобелевская премия по физике, о которой будет объявлено в Стокгольме, является второй наградой сезона после того, как премия по медицине была вручена исследователям Каталин Карико и Дрю Вайсману за их вклад в технологию мРНК в вакцинах против Covid-19.

Одним из потенциальных лауреатов упоминается французско-шведский физик-атомщик Анн Л'Юйе, которая изучала короткие лазерные импульсы, которые позволяют наблюдать быстрое движение электронов внутри молекул. Л'Юлье была лауреатом престижной премии Вольфа в прошлом году, что позволяет предположить, что у нее есть шанс на Нобелевскую премию.

Еще одним претендентом является Ольга Ботнер из Дании, известная своими работами по космическим нейтрино и участием в обсерватории IceCube в Антарктиде. Только четыре женщины получили Нобелевскую премию по физике с момента ее учреждения в 1901 году, и Бростром считает, что Л'Юйе и Ботнер имеют шанс увеличить это число.

Хотя три из шести последних премий по физике были посвящены исследованиям в области астрономии, астрофизики и космологии, маловероятно, что работа, связанная с космическим телескопом Джеймса Уэбба, будет отмечена в этом году. Однако это может быть рассмотрено в будущем.

Область квантовой механики вряд ли получит еще одну премию так скоро после прошлогоднего признания. Тем не менее, существует много достойных ученых в этой области, в том числе Игнасио Сирак из Испании, Дэвид Дойч из Великобритании и Питер Шор из США, которые являются возможными кандидатами за их значительный вклад в квантовые вычисления.

Некоторые эксперты предполагают, что в этом году Нобелевская премия может быть сосредоточена на более практических достижениях. Стюарт П. Паркин из Великобритании, пионер в области материалов спинтроники, рассматривается как потенциальный претендент на его работу над увеличением плотности данных и возможностей хранения данных в компьютерных дисководах.

Среди других потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию по физике — американский физик Шэрон Глотцер за ее стратегии по управлению процессом сборки новых материалов, Федерико Капассо за исследования в области фотоники, а также исследователи, работающие над фотоэлектрической энергетикой и проводящими свойствами скрученного графена.

За объявлением Нобелевской премии по физике в среду последует премия по химии, а позднее на этой неделе — долгожданные премии по литературе и миру.

Определения:

– мРНК: информационная РНК, молекула, несущая генетическую информацию, определяющую аминокислотную последовательность белков.

– Квантовая запутанность: явление, при котором две или более частицы становятся взаимосвязанными и приобретают общие свойства и состояния.

– Материалы спинтроники: материалы, которые управляют вращением электронов для использования в электронных устройствах.

источники:

- AFP

– Мир физики