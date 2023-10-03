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Возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике

ByГабриэль Бота

Октябрь 3, 2023
Возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике

Исследования света, новых материалов и освоение космоса входят в число потенциальных направлений Нобелевской премии по физике, о которой будет объявлено во вторник. Хотя в такой обширной области сложно предсказать победителя, эксперты выдвинули несколько имен в качестве потенциальных лауреатов.

Одним из претендентов является Анн Л'Юйе, французско-шведский физик-атомщик, которая получила признание за свою работу над короткими лазерными импульсами, которые позволяют наблюдать сверхбыстрые движения электронов внутри молекул. Л'Юлье также был лауреатом престижной премии Вольфа в прошлом году, которая часто служит предсказателем нобелевских лауреатов.

Еще одним потенциальным кандидатом является Ольга Ботнер из Дании, известная своими исследованиями космических нейтрино, которые используются в обсерватории IceCube в Антарктиде. Работа Ботнера сосредоточена на исследовании Вселенной с помощью этих субатомных частиц.

В последние годы Нобелевская премия по физике признает достижения в области астрономии, астрофизики и космологии. Эта тенденция может исключить потенциальных победителей, связанных с космическим телескопом Джеймса Уэбба в этом году, но может указывать на будущее признание их вклада.

В области квантовой механики также есть потенциальные лауреаты. Несмотря на недавнюю Нобелевскую премию за исследования в области квантовой запутанности, журнал Physics World предполагает, что в этой области все еще есть достойные ученые. Среди известных кандидатов - Игнасио Сирак из Испании, Дэвид Дойч из Великобритании, Питер Шор из США и Питер Золлер из Австрии.

Нобелевский комитет мог бы также переключить свое внимание на более практические применения физики. Стюарт П. Паркин, британский физик, стал пионером в исследованиях материалов спинтроники, которые значительно расширили возможности хранения данных на компьютерных дисках.

Среди других претендентов - Шэрон Глотцер из США за ее работу по управлению процессом сборки для разработки новых материалов и Федерико Капассо, итало-американский физик, получивший признание за свой вклад в фотонику и изобретение квантового каскадного лазера.

Поскольку Нобелевский сезон продолжается, в среду будет объявлено о вручении премии по химии, а в четверг и пятницу — в четверг и пятницу соответственно. Премия по экономике, единственная Нобелевская премия, не упомянутая в завещании Альфреда Нобеля, закроет Нобелевский сезон в понедельник.

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By Габриэль Бота

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