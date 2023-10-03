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Исследования света, новых материалов и исследования космоса — возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике

ByГабриэль Бота

Октябрь 3, 2023
Исследования света, новых материалов и исследования космоса — возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике

Нобелевская премия по физике, о которой будет объявлено во вторник, заставляет экспертов размышлять о потенциальных лауреатах в этой области. Одним из претендентов может стать французско-шведский физик-атомщик Анн Л'Юйе за ее работу над короткими лазерными импульсами, которые позволяют наблюдать движение электронов в молекулах. Еще одним потенциальным кандидатом является датчанка Ольга Ботнер, известная своими исследованиями Вселенной с использованием космических нейтрино.

Область квантовой механики также привлекла внимание: такие известные личности, как Игнасио Сирак из Испании, Дэвид Дойч из Великобритании и Питер Шор из США, рассматриваются за их вклад в квантовые вычисления. Среди других претендентов в этой области — Якир Ахаронов и Майкл Берри, сделавшие важные открытия в квантовой механике.

Практическое применение физики также находится в разработке. Стюарт П. Паркин из Великобритании, пионер в области материалов для спинтроники, получил признание за свою важную работу по увеличению плотности данных и возможностей хранения данных на компьютерных дисках. Шэрон Глотцер, американский физик, была отмечена за свои стратегии по управлению процессом сборки для разработки новых материалов.

Область исследований света также привлекла внимание. Возможным претендентом является Джон Б. Пендри из Великобритании, известный своей работой над «плащом-невидимкой», где он использует материалы, преломляющие свет и делающие объекты невидимыми. Другие области интересов включают фотоэлектрическую энергетику, преобразование света в электричество и проводящие свойства скрученного графена.

На следующий день за Нобелевской премией по физике последует премия по химии, а позднее на этой неделе будут объявлены премии по литературе и миру.

Источник: AFP

By Габриэль Бота

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