Новая технология визуализации выявила волокна космической паутины, соединяющие галактики

Астрономы успешно запечатлели неуловимое свечение космической паутины, крупнейшей структуры во Вселенной, соединяющей галактики на огромных расстояниях. Этот прорыв дает ценную информацию о формировании и эволюции галактик, а также об обнаружении темной материи, которая составляет 80% массы Вселенной.

Ранее, в 2014 году, астрономы использовали излучение далекого квазара для изображения космической паутины. Впоследствии, в 2019 году, молодые галактики, образующие звезды, были использованы для освещения этой взаимосвязанной сети. Теперь астрономы непосредственно получили изображения света, излучаемого космической паутиной в глубинах космоса, примерно на расстоянии от 10 до 12 миллиардов световых лет.

Кристофер Мартин, ведущий автор исследования и профессор физики Калифорнийского технологического института, объяснил, что это новое открытие позволяет астрономам видеть нитевидные структуры без необходимости присутствия поблизости яркого объекта. Команда использовала Keck Cosmic Web Imager в обсерватории Кека на Гавайях, чтобы отслеживать выбросы газообразного водорода, который является основным компонентом космической паутины.

Чтобы преодолеть проблему светового загрязнения, команда сделала снимки двух отдельных участков неба, содержащих разные части космической паутины. Вычитая фоновый свет из одного изображения и наоборот, исследователи смогли изолировать нитевидную сеть космической паутины, как и предсказывалось моделированием. Этот инновационный метод предоставляет астрономам трехмерную карту космической паутины.

Эти изображения не только дают более глубокое понимание того, как формируются и развиваются галактики, но также проливают свет на роль космической паутины в обеспечении газа для роста и звездообразования. Считается, что галактики образуются на пересечении этих нитей.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, представляет собой важную веху в нашем исследовании Вселенной и открывает новые возможности для изучения космической паутины и ее влияния на формирование и эволюцию галактик.

Определения:

1. Космическая паутина: обширная сеть нитей, соединяющих галактики по всей Вселенной.

2. Темная материя: форма материи, которая не излучает свет и не взаимодействует со светом, составляющая примерно 80% массы Вселенной.

Источники: Nature, Обсерватория В.М. Кека.