Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба обнаружил углекислый газ на спутнике Юпитера Европе, что указывает на потенциал существования жизни

Открытие космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА на спутнике Юпитера Европе углекислого газа предполагает, что на Луне могут быть условия, подходящие для жизни. Это открытие свидетельствует о взаимодействии между ледяной поверхностью Европы и ее подземным океаном, подчеркивая потенциал Луны для будущих миссий по исследованию космоса.

Европа — это очаровательный мир с соленым подземным океаном жидкой воды, который потенциально может содержать в два раза больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые. Однако ученые не были уверены, содержит ли лунный океан необходимые для жизни химические вещества, особенно углерод. Используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба, астрономы подтвердили наличие углерода на поверхности Европы, вероятно, происходящего из ее подземного океана. Это открытие указывает на возможность существования обитаемой среды в океане Европы.

Обнаружение углекислого газа на поверхности Европы в первую очередь наблюдалось в регионе под названием Тара Реджио, известном как «территория хаоса» из-за его геологически молодой и разрушенной поверхности. Это открытие предполагает, что между подземным океаном Европы и ее поверхностным льдом произошел обмен материалом.

Углерод является важным элементом биологической жизни на Земле, и его присутствие на Европе поднимает вопросы о потенциальной обитаемости европейского океана. Необходимы дальнейшие исследования и исследования, чтобы определить, сможет ли Европа поддерживать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

НАСА планирует запустить космический корабль Europa Clipper в октябре 2024 года, который проведет многочисленные облеты Европы с близкого расстояния, чтобы собрать больше данных и изучить потенциал Луны для размещения жизни.

Таким образом, обнаружение углекислого газа на поверхности Европы космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА предполагает, что на Луне может быть благоприятная среда для жизни. Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований и исследований для определения потенциальной обитаемости подземного океана Европы.

источники:

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба

- Космический корабль Европа Клипер

– Источники статей: НАСА, ЕКА, ККА, Джеронимо Вильянуэва (NASA-GSFC), Саманта К. Трамбо (Корнельский университет), Алисса Пэган (STScI).