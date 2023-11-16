Новый взгляд на происхождение жизни в Галактике

Инновационное исследование пролило свет на то, как кометы и астероиды играют решающую роль в распространении основных строительных блоков жизни по галактике. Хотя уже давно выдвигается теория, что вода на Земле возникла в результате многочисленных столкновений на протяжении миллионов лет, данное исследование углубляется в механику этого явления и его последствия для развития жизни на других планетах.

В отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных исключительно на Земле, это исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета в Великобритании, исследует взаимодействие между кометами, астероидами и планетами в целом. В статье, опубликованной в уважаемом журнале Proceedings of the Royal Society, представлены методы математического моделирования, демонстрирующие, как кометы потенциально могут способствовать возникновению жизни.

Исследователи подчеркивают, что сами кометы не являются первоисточником жизни. Однако они предполагают, что для того, чтобы жизненно важные молекулы смогли пережить удар, комета должна двигаться с относительно медленной скоростью. Если комета или астероид движется слишком быстро, сильное тепло, выделяющееся при столкновении, приведет к разрыву этих молекул. Согласно исследованию, предельная скорость для выживания при ударе составляет примерно 15 километров в секунду.

Одна интересная концепция, представленная в исследовании, — это идея «подпрыгивающих» комет. Ученые предполагают, что кометы смогут достаточно замедлиться и сохранить необходимые молекулы только в том случае, если они «отскочат» от одной планеты к другой, постепенно теряя импульс, пока в конечном итоге не столкнутся с планетой. Однако этот сценарий возможен только в звездных системах, в которых есть несколько планет, расположенных в непосредственной близости друг от друга.

Ричард Анслоу, первый автор исследования из Института астрономии Кембриджского университета, объясняет значение этого исследования для астрономов, ищущих обитаемые планеты «Земля 2.0». Результаты показывают, что охотникам за экзопланетами следует сосредоточить свое внимание на звездных системах с планетами малой массы, вращающимися близко друг к другу. Изучая эти системы, мы можем глубже понять возможность существования жизни за пределами Земли.

Как заключает Анслоу: «Это захватывающее время, когда мы можем объединить достижения астрономии и химии для изучения некоторых из самых фундаментальных вопросов из всех». Благодаря этому исследованию мы приближаемся к пониманию происхождения жизни во Вселенной и потенциала обитаемых миров в других частях галактики.

FAQ

Вопрос: Являются ли кометы источником жизни?

Ответ: Нет, кометы не являются источником жизни, но они могут доставить на планету необходимые для жизни молекулы.

Вопрос: Насколько быстро комета или астероид могут путешествовать и при этом доставлять жизненно важные молекулы?

Ответ: Согласно исследованию, предел составляет примерно 15 километров в секунду. Еще немного быстрее, и удар вызовет слишком много тепла, разрушающего молекулы.

Вопрос: Как кометы замедляются настолько, чтобы сохранить молекулы?

Ответ: Исследователи предполагают, что кометы могут замедляться, «перепрыгивая» с одной планеты на другую, постепенно теряя скорость, пока не столкнутся с планетой.

Вопрос: На каких типах звездных систем следует сосредоточиться исследователям при поиске пригодных для жизни планет?

Ответ: Исследование предполагает, что исследователям следует отдавать приоритет звездным системам с планетами малой массы, находящимися на орбитах, близких к другим планетам в системе.