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LHASA 2.0 НАСА получила награду «Программное обеспечение года» для анализа оползней

ByРоберт Эндрю

Октябрь 1, 2023
LHASA 2.0 НАСА получила награду «Программное обеспечение года» для анализа оползней

Отделение наук о Земле НАСА в Центре космических полетов Годдарда в Мэриленде было удостоено награды «Программное обеспечение года» (SOY) за разработку системы оценки опасности оползней для ситуационной осведомленности (LHASA) версии 2.0. LHASA — это программный инструмент, управляемый данными, предназначенный для обеспечения ситуационной осведомленности об опасностях оползней, вызванных дождями, по всему миру.

Премия SOY — это высшая награда НАСА за выдающиеся достижения в области программного обеспечения. Она ежегодно вручается программному обеспечению, которое значительно повышает эффективность миссии агентства. Это всего лишь второй раз за последние 17 лет, когда команда из Годдарда получает эту награду.

LHASA объединяет данные об оползнях со всего мира в систему машинного обучения, что позволяет оценить относительную вероятность возникновения оползня. Этот инструмент предоставляет оценки угроз в глобальном масштабе, что позволяет повысить осведомленность и облегчить планирование и реагирование на стихийные бедствия. Его могут использовать правительственные учреждения, гуманитарные организации, службы экстренной помощи и страховщики.

Далия Киршбаум, директор отдела наук о Земле, выразила удовлетворение по поводу признания научных и технологических достижений LHASA. Она надеется, что региональные сообщества воспользуются этой моделью, чтобы лучше понять опасность оползней в своих районах.

LHASA доступно в виде бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом на веб-сайте Landslides @ NASA. Пользователи могут получить доступ к программному обеспечению, сообщать об оползнях, просматривать и получать соответствующие исходные данные, а также узнавать больше об усилиях НАСА по моделированию оползней. Целью инструмента является оказание помощи различным заинтересованным сторонам в обеспечении готовности к стихийным бедствиям и реагировании на них.

источники:
– NASA.gov (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-software-of-the-year-award-winner-provides-landslide-insights)
– Оползни @ НАСА (https://landslides.nasa.gov/)

By Роберт Эндрю

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