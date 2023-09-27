Исследователи из Виндзорского университета разработали новый материал, который может эффективно ограничить распространение вредных патогенов и заменить традиционные методы очистки поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как дверные ручки и поручни. Этот материал, сочетающий в себе ионные жидкости и наночастицы меди, обеспечивает более длительную защиту от микробов по сравнению с чистящими средствами на основе отбеливателя.

Используя канадский источник света (CLS) в Университете Саскачевана, команда провела эксперименты, чтобы оценить эффективность материала. Наночастицы меди в композитном материале обладают естественными бактерицидными свойствами, что позволяет им ослаблять и разрушать клеточные стенки патогенов, что приводит к уничтожению бактерий.

Одним из основных преимуществ этого антимикробного покрытия является его долговечность. В отличие от традиционных методов дезинфекции, требующих частого применения, этот материал обеспечивает надежную защиту. Кроме того, материал легко наносится на различные поверхности, что делает его пригодным для использования в больницах, теплицах, агропродовольственных производствах и научных лабораториях.

Исследователи признают, что необходимы дальнейшие исследования. Они стремятся определить долговечность эффективности покрытия и изучить антимикробное действие других наночастиц, таких как цинк и железо. Также необходимо оценить токсичность материала, чтобы обеспечить его безопасность при контакте с человеком.

Результаты команды были опубликованы в журнале RSC Sustainability под названием «Смертельное оружие IL (ионная жидкость)». Им также был выдан предварительный патент, открывающий путь для будущей коммерциализации этого материала микробного покрытия.

Доступность технологии CLS сыграла важную роль в разработке этого противомикробного покрытия. Свет высокой интенсивности CLS позволил исследователям наблюдать за поведением наночастиц меди и их токсическим воздействием на бактерии с течением времени.

Это революционное антимикробное покрытие может произвести революцию в современных методах очистки, предлагая более эффективное и долговечное решение для борьбы с вредными патогенами, одновременно снижая необходимость повторного применения дезинфицирующих средств.

Источник: РСК Устойчивое развитие (2010). DOI: 10.1039/D3SU00203A

Источник: Канадский источник света.

Образец цитирования:

Смертельное оружие: новое антимикробное покрытие может произвести революцию в методах уборки (2023 сентября 27 г.). Получено 27 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-lethal-weapon-antimicrobial-coating-revolutionize.html.