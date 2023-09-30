Итальянские инженеры из Миланского политехнического университета разработали визуальную автономную навигационную систему, которая может произвести революцию в отслеживании космических кораблей в глубоком космосе. Нынешний метод ручного отслеживания зондов посредством анализа данных не будет масштабируемым, поскольку все больше космических кораблей отправляются в межпланетные путешествия. Новая технология основана на беспилотных автомобилях и использует визуальные системы и высокочувствительные камеры для захвата изображений источников света, в частности планет, в Солнечной системе. Объединив положение этих планет в визуальном кадре с точными временными данными от зонда, алгоритм может точно определить местоположение зонда в космосе.

В отличие от более сложных алгоритмов, которые полагаются на пульсары или радиосигналы с наземных станций, эта визуальная система требует минимальной вычислительной мощности и может быть автоматизирована на борту даже на небольших космических кораблях, таких как Cubesat. Однако алгоритм сталкивается с рядом проблем, включая идентификацию планет на захваченных изображениях и расчет траекторий и скоростей с использованием алгоритмов орбитальной механики. Также необходимо внести коррективы в курс, чтобы зонд оставался на правильном пути.

Инженеры проверили свой алгоритм, смоделировав полет с Земли на Марс, где модель зонда точно рассчитала свое местоположение в радиусе 2000 км и скорость в конце полета с точностью до 0.5 км/с. Реализация алгоритма в аппаратном обеспечении реального космического корабля все еще неясна, но это часть текущей программы финансирования Европейского исследовательского совета.

Эта революционная разработка в области автономной визуальной навигации может проложить путь к более эффективному и масштабируемому отслеживанию космических аппаратов при исследовании дальнего космоса.

источники:

– Андрейс и др. – Автономный алгоритм межпланетной навигации на основе машинного зрения.

– UT – Скоро каждый космический корабль сможет автономно перемещаться по Солнечной системе с помощью пульсаров

– UT – Навигацию на Луне можно осуществлять, просто взглянув на близлежащие ориентиры

– UT – Роботы на орбите становятся еще популярнее. Впереди еще много технических проблем.