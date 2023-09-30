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Наука

«Автономная система визуальной навигации для зондов дальнего космоса, разработанная итальянскими инженерами»

ByРоберт Эндрю

сентябрь 30, 2023
«Автономная система визуальной навигации для зондов дальнего космоса, разработанная итальянскими инженерами»

Итальянские инженеры из Миланского политехнического университета разработали визуальную автономную навигационную систему, которая может произвести революцию в отслеживании космических кораблей в глубоком космосе. Нынешний метод ручного отслеживания зондов посредством анализа данных не будет масштабируемым, поскольку все больше космических кораблей отправляются в межпланетные путешествия. Новая технология основана на беспилотных автомобилях и использует визуальные системы и высокочувствительные камеры для захвата изображений источников света, в частности планет, в Солнечной системе. Объединив положение этих планет в визуальном кадре с точными временными данными от зонда, алгоритм может точно определить местоположение зонда в космосе.

В отличие от более сложных алгоритмов, которые полагаются на пульсары или радиосигналы с наземных станций, эта визуальная система требует минимальной вычислительной мощности и может быть автоматизирована на борту даже на небольших космических кораблях, таких как Cubesat. Однако алгоритм сталкивается с рядом проблем, включая идентификацию планет на захваченных изображениях и расчет траекторий и скоростей с использованием алгоритмов орбитальной механики. Также необходимо внести коррективы в курс, чтобы зонд оставался на правильном пути.

Инженеры проверили свой алгоритм, смоделировав полет с Земли на Марс, где модель зонда точно рассчитала свое местоположение в радиусе 2000 км и скорость в конце полета с точностью до 0.5 км/с. Реализация алгоритма в аппаратном обеспечении реального космического корабля все еще неясна, но это часть текущей программы финансирования Европейского исследовательского совета.

Эта революционная разработка в области автономной визуальной навигации может проложить путь к более эффективному и масштабируемому отслеживанию космических аппаратов при исследовании дальнего космоса.

источники:
– Андрейс и др. – Автономный алгоритм межпланетной навигации на основе машинного зрения.
– UT – Скоро каждый космический корабль сможет автономно перемещаться по Солнечной системе с помощью пульсаров
– UT – Навигацию на Луне можно осуществлять, просто взглянув на близлежащие ориентиры
– UT – Роботы на орбите становятся еще популярнее. Впереди еще много технических проблем.

By Роберт Эндрю

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