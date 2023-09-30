Легендарный гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл решающую роль в миссии OSIRIS-REx, которая успешно доставила образец с астероида Бенну. В сотрудничестве с Клаудией Манцони Мэй создала стереоскопические изображения на основе данных миссии, что помогло определить безопасное место приземления для сбора образцов. Несмотря на то, что Мэй известен прежде всего как талантливый музыкант, он имеет докторскую степень по астрофизике и является опытным ученым.

76-летний гитарист и Мандзони стали соавторами книги под названием «Бенну 3-D: анатомия астероида», в которой подробно описаны детали миссии OSIRIS-REx. Однако из-за турне по США Мэй не смогла присутствовать, когда НАСА извлекло образец. Тем не менее, он разослал команде поздравительное послание через телевидение НАСА.

В видео Мэй выразил свое волнение по поводу этого образца, заявив, что он потенциально может раскрыть огромные тайны о происхождении Вселенной, нашей планеты и самой жизни. Миссия OSIRIS-REx стала первым случаем, когда Соединенные Штаты собрали образец с астероида. По данным НАСА, образцы пыли и горных пород, полученные в 2020 году, предоставят ученым бесценную информацию о формировании Солнца и планет 4.5 миллиарда лет назад.

Первые изображения Бенну космический корабль сделал в августе 2018 года, предоставив зернистые изображения с расстояния примерно 1.4 миллиона миль. Впоследствии, в декабре 2018 года, OSIRIS-REx тщательно нанес на карту астероид, в то время как Мэй, Манцони и команда миссии искали безопасное место для сбора образца. В конечном итоге они обнаружили кратер, получивший название «Соловей», расположенный в северной части астероида, шириной 460 футов.

Администратор НАСА Билл Нельсон подчеркнул важность изучения астероида Бенну, подчеркнув, что оно выходит за рамки понимания происхождения жизни. Природа Бенну как потенциально опасного астероида означает, что информация, полученная в результате анализа образца, улучшит наше понимание подобных астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли.

В настоящее время образец с астероида Бенну проходит первоначальный процесс обработки, который занимает больше времени, чем ожидалось, из-за обилия собранного материала. НАСА описывает этот процесс как «методическое начало», поскольку они тщательно разбирают головку TAGSAM (механизм сбора проб Touch-and-Go).

После завершения анализа проб космический корабль OSIRIS-REx отправится в новую миссию под названием OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer), исследуя астероид Апофис, который, по прогнозам, пройдет в пределах 20,000 2029 миль от Земли в XNUMX году. неизвестно, будут ли Мэй и Манцони участвовать в миссии OSIRIS-APEX.

Тем временем книгу Мэй и Манцони «Бенну 3-D: Анатомия астероида» можно приобрести на веб-сайте London Stereoscope Company Ltd для тех, кто заинтересован в более подробной информации о миссии.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

– НАСА: [источник]